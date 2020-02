«Arlequin, serviteur de deux maîtres» au Festival Juste pour rire

MONTRÉAL | Le metteur en scène Serge Denoncourt apprêtera à sa sauce le classique de la commedia dell’arte Arlequin, serviteur de deux maîtres au Théâtre du Nouveau Monde (TNM), dans le cadre du Festival Juste pour rire l’été prochain.

Mani Soleymanlou incarnera le rôle-titre de la pièce, Arlequin, entouré d’acteurs chevronnés comme Anne-Élisabeth Bossé, Daniel Parent, Pierrette Robitaille (dans un rôle qu’on nous promet inattendu), François-Xavier Dufour et plusieurs autres.

Présentement jouée dans le monde entier par la prestigieuse troupe du Piccolo Teatro de Milan, la production campe son histoire dans le Venise du XVIIIe siècle et regorge de quiproquos rocambolesques, comme le veut le genre.

Les personnages Pantalon et Dottore sont sur le point d’unir leurs enfants, Clarice et Silvio. À l’improviste, surgit Arlequin, annonçant l’arrivée de son maître, Frederigo, ancien promis de Clarice, qu’on croyait décédé. Il s’agit en fait de Béatrice, sœur du défunt, costumé en son frangin, désireuse de retrouver Florindo, son amant de toujours et auteur du meurtre de Frederigo. Arlequin, astucieux, offrira ses talents de serviteur à la fois à Béatrice et Florindo, à l’insu de l’un et de l’autre, pour s’assurer un double gain et une panse pleine.

Il s’agit d’un retour pour Serge Denoncourt au Festival Juste pour rire, lui qui avait aussi proposé, également au TNM, Cyrano de Bergerac (2014), Les Trois Mousquetaires (2015), Roméo et Juliette (2016) et Edmond (2018). Denoncourt avait par ailleurs monté Arlequin, serviteur de deux maîtres pour la première fois il y a 25 ans.

Arlequin, serviteur de deux maîtres prendra l’affiche du TNM le 14 juillet 2020. Les billets sont déjà en vente au hahaha.com/fr/show/arlequin .