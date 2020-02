LÉGARÉ, Diane



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 5 février 2020, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Diane Légaré, conjointe de monsieur Pierre Giguère, fille de feu madame Pierrette Lasalle et de feu monsieur Conrad Légaré. Elle demeurait à Lac-Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 13 février 2020, de 16 h à 21 h etde 10 h à 12 h 45.La mise en niche des cendres se fera au Cimetière Saint-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son conjoint Pierre Giguère; ses enfants : Stéphanie (Kyle Kowalenko) et Mattieu Giguère (Ann-Kelly Bellony); son petit- fils Felix Kowalenko; ses frères et ses sœurs : Gilles, Lise, Carmen (Maurice Coté), Huguette, Carole, Denyse (Spiros Agaliotis), Clermont (Lyne Gagné), Daniel (Cynthia Cohen), François, Céline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère : Yves (Esther Bastien), Marc (Nicole Delisle), Diane(Yvon Gagnon), Thérèse (feu Adrien Lacroix), feu Micheline, feu Maurice (Huguette Garneau), feu Jean-Claude, feu Paul-Émile (Denyse Laroche), Denise (Normand Chatigny) ses oncles et tantes : Clément et Francine; ses neveux et nièces : Isabelle, Patrick, Kathia, Guylène Boutin, Nathalie Boutin, Andréanne Martel, Christian Martel, Caroline Tremblay, feu Judith Tremblay, Pierre Tremblay, Sébastien Agaliotis, Jonathan Agaliotis, Chantal Agaliotis, Philippe Légaré, feu Christine, Éric Légaré, Lindsay Chiasson ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec). Site Web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.