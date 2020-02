Des Coyotes au centre-ville

Il y a des Coyotes dans le centre-ville de Montréal, lundi, mais ce ne sont certainement pas le Canadien qui va s’accommoder de leur présence.

La formation de l’Arizona est de passage en ville, n’ayant remporté que deux de ses 12 derniers matchs. À l’inverse, le Tricolore n’a perdu que trois de ses 12 plus récents affrontements et se retrouve dans une course pour rattraper le groupe qui se bat pour les dernières places donnant accès aux séries dans l’Est.

Il s’agira pour la troupe de l’entraîneur Claude Julien, du premier des quatre matchs qu’elle disputera cette semaine. Le CH voudra sans doute tirer profit à son tour des difficultés des Coyotes à l’étranger, eux qui viennent de subir sept défaites de suite hors de leur domicile.

Julien voudra probablement envoyer le gardien Carey Price dans la mêlée, puisque celui-ci présente une fiche de 12-1-0 en carrière contre les Coyotes. La décision finale à ce sujet devrait être connue plus tard dans la journée.

Un entraînement est d’ailleurs prévu pour les deux équipes en début de journée.

Le Tricolore a fait plaisir à ses partisans, dimanche, en organisant son concours d’habiletés annuel. Jeff Petry, Tomas Tatar et Nick Cousins se sont illustrés dans l’événement tenu au lendemain d’une victoire contre les Maple Leafs de Toronto.