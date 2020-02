Deuxième vote des primaires démocrates, Sanders et Buttigieg veulent transformer l’essai

DURHAM | Deux visions se livrant bataille pour incarner un même parti face à Donald Trump : les électeurs du New Hampshire votent mardi dans une deuxième étape cruciale des primaires démocrates pour départager les favoris dans les sondages, le sénateur socialiste Bernie Sanders et l’ex-maire plus centriste Pete Buttigieg.

Derrière eux, les autres grands candidats à l’investiture démocrate sont dans un mouchoir de poche. Mardi soir, ils espèrent créer la surprise, trouver un nouveau souffle... ou éviter l’effondrement de leur campagne.

Longtemps grand favori dans les sondages nationaux, l’ancien vice-président modéré Joe Biden sera scruté de près, après des résultats très décevants dans l’Etat de l’Iowa la semaine dernière.

Dans la moyenne des sondages du New Hampshire, il n’arrive que quatrième ex aequo avec la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, juste derrière l’autre sénatrice Amy Klobuchar, qui partage avec lui des idées centristes.

Le village de Dixville Notch compte donner le coup d’envoi en ouvrant ses bureaux de vote dès minuit, comme c’est la tradition depuis les années 1960.

Mais la plupart des électeurs sont appelés aux urnes à partir de 06H00 jusqu’à 20H00 mercredi.

Contrairement aux « caucus » de l’Iowa, un mode de scrutin atypique qui a tourné au fiasco le 3 février, les électeurs démocrates du New Hampshire voteront plus traditionnellement, à bulletin secret.

« Tous faibles »

Longtemps courtoise, la bataille est désormais acharnée dans le peloton de tête, où les piques fusent.

Et elle se joue sous l’œil ironique de Donald Trump, qui aime à moquer la guerre entre ses rivaux potentiels, lui qui ne fait face à quasiment aucune opposition au sein du parti républicain.

Le président américain, qui jouera un second mandat le 3 novembre, s’est même invité lundi soir dans la campagne démocrate en organisant une réunion dans le New Hampshire. « Ils sont tous faibles », a-t-il décoché en direction des candidats démocrates.

Multipliant les rencontres depuis des jours à travers ce petit État, les dix rivaux en lice pour le défier en novembre, ainsi que leurs électeurs, s’accordent sur un point : il faut battre Donald Trump.

Mais leurs visions divergent.

À la gauche du parti, prônant une « révolution » politique afin de parvenir à une société plus égalitaire, le sénateur indépendant Bernie Sanders, 78 ans, domine confortablement les sondages dans cet État, voisin de son fief du Vermont.

Il est suivi par l’ex-maire de la ville de South Bend (100 000 habitants) Pete Buttigieg, 38 ans, qui a surpris en le devançant, d’un cheveu, dans l’Iowa.

« Ce qui va se passer ici aura d’énormes conséquences », a martelé ces derniers jours Bernie Sanders à ses foules de supporteurs dans le New Hampshire.

Ancien militaire, premier candidat ouvertement homosexuel aussi bien placé dans la course à la Maison-Blanche, Pete Buttigieg plaide lui pour une politique « réaliste » et de main tendue aux électeurs indépendants et républicains modérés, tout en critiquant le financement trop flou, selon lui, du programme de M. Sanders.

Derrière eux, la pression est forte sur Joe Biden depuis sa maigre quatrième place dans l’Iowa. Fort, à 77 ans, d’une longue expérience politique, il se présente depuis son entrée en lice, en avril, en meilleur atout pour battre Donald Trump.

Mais sa position s’est affaiblie et lundi, M. Sanders lui est même passé devant pour la première fois dans un sondage national de l’université Quinnipiac.

En martelant qu’il n’abandonnera pas la course « quoiqu’il arrive » mardi, l’équipe de Biden semble bien se préparer à un nouveau revers.

Elle table, pour le relancer vers les sommets, sur une bonne performance en Caroline du Sud, qui votera le 29 février. Là-bas, la population noire est très importante et reste acquise à l’ancien bras droit de Barack Obama.

Problème avec cette stratégie : de nouveaux mauvais résultats pourraient assécher ses sources de financement, faire plonger sa popularité... et provoquer une sortie de route.

Bloomberg omniprésent

Luttant pour sa survie, Joe Biden attaque son grand rival au centre Pete Buttigieg, en épinglant son manque d’expérience en politique nationale.

Il n’épargne pas non plus Bernie Sanders, affirmant qu’il serait « difficile » de se rallier derrière un candidat « socialiste ».

D’après les sondages, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar se battent avec Joe Biden pour décrocher une troisième place dans le New Hampshire. Ce qui leur permettrait d’arriver plus confortablement dans le Nevada, qui votera le 22 février.

Omniprésent alors même qu’il fait l’impasse sur les quatre premiers votes des primaires démocrates en février, le milliardaire Michael Bloomberg a grimpé jusqu’à la quatrième place des sondages nationaux. À la faveur, notamment, de publicités autofinancées diffusées dans les États qui voteront à partir du « Super Tuesday », le 3 mars, lorsqu’il entrera en lice.

Bernie Sanders, un socialiste « utopiste » devenu l’un des favoris démocrates

NEW YORK | Ses idées ont imprégné le camp démocrate, l’ardeur de ses supporters semble inégalée et il a presque réussi à faire oublier sa crise cardiaque d’octobre: à 78 ans, Bernie Sanders, considéré comme un utopiste inéligible en 2016, est un des favoris pour remporter l’investiture démocrate 2020.

La campagne de 2016 semble loin où quand le sénateur farouchement indépendant du petit Etat du Vermont, « socialiste » revendiqué, était seul à dénoncer un système capitaliste « corrompu » favorisant Wall Street et les milliardaires au détriment des travailleurs, un système de santé ruineux pour des millions d’Américains et le poids de la dette étudiante.

Aujourd’hui, la sénatrice Elizabeth Warren et la quasi-totalité des candidats démocrates qui veulent chasser Donald Trump de la Maison Blanche en novembre ont fait de la dénonciation des inégalités, de l’amélioration de la couverture santé et de l’allègement de la dette étudiante des leitmotive.

Le discours pro-travailleurs de cet homme aux cheveux blancs rebelles, réputé bougon et peu sociable, avait déjà suscité en 2016 un engouement inattendu chez les jeunes.

Mais ses propositions étaient alors jugées irréalistes par les ténors démocrates. Il s’était fait battre de justesse par Hillary Clinton dans l’Iowa, avant de lui concéder l’investiture quelques mois plus tard.

« Outsider »

Depuis, la victoire-choc de Donald Trump a ébranlé les démocrates, accusés d’être déconnectés des classes moyennes.

Dans ce contexte anti-élite, « Bernie » a l’avantage, comme Donald Trump en 2016, d’être perçu comme un « outsider », « plus authentique et naturel » que les autres candidats, souligne Jim Campbell, politologue à l’université de Buffalo.

Depuis 2016, la « base » de Bernie Sanders, issu d’un Vermont à la population très blanche, s’est élargie pour faire une place plus large aux minorités, cruciales pour l’électorat démocrate.

La jeune star du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, aux origines portoricaines, sillonne le pays pour soutenir « Tio Bernie » (Tonton Bernie). La rappeuse Cardi B ou l’acteur Danny Glover font partie de ses fervents supporters.

Avec 121 millions de dollars collectés auprès de ses supporters depuis un an, le doyen des candidats a levé plus d’argent que tous ses rivaux, malgré son rejet du soutien des grandes entreprises et riches donateurs. Environ 63 % de ses contributions ne dépassent pas 200 dollars.

Certains pensaient que la crise cardiaque qui l’a fait hospitaliser en urgence début octobre à Las Vegas sonnerait le glas de ses ambitions. Mais il a repris les meetings à un rythme soutenu et les donations sont reparties de plus belle.

Une performance impressionnante pour cet homme aux convictions quasi-inchangées depuis 40 ans.

Bien que politiquement engagé très jeune - il lutte pour les droits civiques comme étudiant à l’université de Chicago, puis contre la guerre du Vietnam - ce fils d’immigrés juifs polonais, à la famille décimée par l’Holocauste, est longtemps resté marginal.

A la fin des années 60, sur fond de mouvement hippie et de « retour à la terre », cet enfant de Brooklyn déménage dans le bucolique Vermont.

Il s’engage dans le parti de l’Union de la liberté, né du mouvement pacifiste. Après plusieurs cuisants échecs électoraux, sa carrière politique démarre vraiment avec son élection en 1981, comme indépendant, à la mairie de Burlington, première ville du Vermont avec 42 000 habitants.

À Burlington, il rencontre sa deuxième femme, Jane O’Meara, aujourd’hui consultante politique très engagée à ses côtés.

Pour leur voyage de noces, Bernie Sanders, alors grand défenseur du régime sandiniste au Nicaragua, l’emmène à Moscou.

En 1990, M. Sanders, qui a montré comme maire qu’il pouvait gérer une ville en conciliant socialisme et pragmatisme, est élu pour la première fois à la Chambre des représentants à Washington.

Il est réélu jusqu’en 2007, lorsqu’il devient sénateur. Preuve de sa popularité persistance dans le Vermont, il a été réélu en novembre 2018 avec 67 % des voix.

Dangereux « communiste »?

Pourtant, si ses idées ont gagné du terrain, Bernie Sanders garde l’image d’un homme réfractaire aux compromis, potentiellement aussi « polarisant » que Donald Trump, écrivait récemment le New York Times dans un éditorial.

« Personne ne l’aime, personne ne veut travailler avec lui », affirme son ex-rivale Hillary Clinton dans un récent documentaire. « J’ai vraiment de la peine pour les gens qui s’y laissent prendre ».

Certains de ses rivaux, comme le jeune maire de l’Indiana Pete Buttigieg, arrivé quasiment ex-aequo avec M. Sanders la semaine dernière dans l’Iowa, lui reprochent de diviser l’électorat avec des propositions extrêmes.

« On prendrait un gros risque (...) en choisissant un politique qui dit, +C’est tout ou rien+ », déclarait M. Buttigieg lors du dernier débat démocrate vendredi.

Preuve que la victoire de M. Sanders est devenue une vraie possibilité: Donald Trump l’attaque désormais frontalement, le présentant comme un dangereux « communiste » et rappelant son voyage à Moscou.

Et le camp Trump prépare même, selon la presse, une grande campagne publicitaire qui donnera la parole aux « victimes du socialisme ».

Pete Buttigieg, l’enfant de South Bend qui vise la Maison-Blanche

WASHINGTON | Pete Buttigieg aime à rappeler qu’il y a un an, tout ce qu’il avait en lançant sa campagne pour la Maison-Blanche était quatre salariés, une grande idée, aucune notoriété et un patronyme imprononçable.

« Il y avait beaucoup de gens sceptiques », a-t-il dit après la première étape des primaires, dans l’Iowa, où il a devancé d’un cheveu le sénateur Bernie Sanders. « Iowa, tu as fait mentir les sceptiques ! »

A 38 ans, trois ans de plus que l’âge minimum pour être président, « Mayor Pete » est mû par une confiance en soi qui paraîtrait démesurée, arrogante, s’il ne s’était hissé deuxième dans les sondages pour la primaire du New Hampshire, mardi, concurrençant des candidats entrés en politique avant sa naissance.

Cette foi en son destin ne date pas d’hier.

Lycéen, Pete Buttigieg se souvient d’avoir levé la main quand un professeur demanda qui aimerait devenir président.

Sans autre expérience politique que la gestion pendant huit ans de la ville de 100 000 habitants où il est né, South Bend, dans l’Indiana, il argue qu’il est le seul candidat démocrate majeur à avoir servi sous les drapeaux. Sa description sur son profil Twitter commence par les mots « Vétéran de l’Afghanistan ».

Il croit pouvoir saisir son moment : représentant d’une nouvelle génération, « total opposé » de Donald Trump, il veut jeter le trumpisme « dans les poubelles de l’histoire » et ouvrir une nouvelle ère américaine, rien de moins.

Un soldat

Peter Paul Montgomery Buttigieg est né le 19 janvier 1982 à South Bend, de parents professeurs d’anglais à l’université de Notre Dame. Son père, spécialiste du philosophe marxiste Antonio Gramsci, était un immigré maltais venu faire son doctorat aux États-Unis, où il a rencontré sa mère.

Fils unique, Pete Buttigieg excelle à l’école. Son parcours est typique des premiers de la classe : il entre à Harvard, obtient une bourse prestigieuse et part trois ans à Oxford, avant d’être recruté par le grand cabinet de conseil McKinsey, en 2007 : « rien de très excitant », selon lui.

À 25 ans, la politique le ramène à South Bend. Il se présente à l’élection de trésorier de l’Indiana et est largement battu. Mais en 2011, le poste de maire s’ouvre et il se fait élire. Ce sera son tremplin.

Réserviste de la Navy depuis quelques années, le maire est envoyé sept mois en Afghanistan en 2014, comme analyste de renseignement.

Avait-il déjà des arrière-pensées politiques au moment d’entrer dans l’armée ? « Si la réponse était oui, est-ce que cela rendrait mon service moins pur ? » a-t-il répondu dans le podcast The Daily.

Les ex-républicains

Toutes ces années, il vit avec un secret enfoui : il est homosexuel. « Si vous m’aviez donné une pilule pour devenir hétéro, je l’aurais avalée avant même le verre d’eau », a-t-il confié l’an dernier.

Son coming-out, il ne le fera qu’en 2015, avant d’être réélu maire. Par une application, il rencontre ensuite Chasten Glezman, qui prendra son nom de famille après leur mariage en 2018. Le couple veut des enfants.

« Mon mariage avec Chasten », dit-il, « m’a rapproché de Dieu ».

Pete Buttigieg cultive cette image d’homme du Midwest, traditionnel, croyant (baptisé catholique, il va dans une église épiscopalienne). Au point qu’il est caricaturé dans la célèbre émission Saturday Night Live comme un gentil garçon timide et ennuyeux.

Ses rivaux s’agacent de ses grandes phrases pour « réparer le moteur de la démocratie », sur ses projets de réforme de la Constitution et de la Cour suprême. Ses détracteurs pointent que son soutien chez les Noirs, électorat traditionnel des démocrates, est nul.

Mais la stratégie de l’ancien maire n’est pas de faire le plein chez les démocrates : elle est d’aller chercher en novembre des voix au centre, chez les déçus de Donald Trump, qu’il appelle les « futurs ex-républicains ».

Quand il se déclare officiellement candidat, en avril 2019, il concède « l’audace » de sa candidature -- allusion évidente à « l’audace d’espérer » professée par Barack Obama en son temps.

« Chaque fois que mon parti est entré à la Maison-Blanche ces cinquante dernières années, ce fut avec un candidat nouveau venu sur la scène nationale », dit-il aussi en évoquant Jimmy Carter, Bill Clinton et Barack Obama.

La comparaison est très avantageuse : les deux premiers étaient gouverneurs, le dernier sénateur. Mais il est vrai que le camp Obama a tôt remarqué le jeune maire aux phrases ciselées et à la voix de baryton.

Peu après la victoire de Donald Trump, le président sortant avait été interrogé par le New Yorker sur la relève démocrate. M. Obama avait cité un sénateur et une sénatrice, puis ajouté : « Et puis il y a ce gars de South Bend, dans l’Indiana, le maire », sans se souvenir de son nom.