En quête d’une première série de quatre victoires: le Canadien accueille des Coyotes en difficulté

À moins d’un changement de dernière minute, Claude Julien n’apportera aucune modification à la formation qui a vaincu les Leafs, samedi soir. C’est donc avec les mêmes effectifs que la troupe montréalaise tentera de remporter une quatrième victoire consécutive pour la première fois de la saison.

Considérant que rien ne va pour les Coyotes de l’Arizona, qui n’ont remporté que deux de leurs 12 derniers matchs, l’occasion est bonne. De plus, face aux Coyotes, Carey Price affiche un dossier de 12-1-0, une moyenne de but alloué de 1,84 et un taux d’efficacité de ,937.

Au cours des dix dernières années, seulement deux formations (Sharks en 2015-2016 et Islanders en 2012-2013) n’ayant pas maintenu une fiche de ,500 à domicile ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. Or, une victoire, ce soir au Centre Bell, permettrait au Tricolore d’atteindre ce seuil de respectabilité pour la première fois depuis le 1er janvier. D’ailleurs, le Canadien a gagné quatre de ses six derniers matchs devant ses partisans.

«Peu importe si on a plus confiance ou non à la maison dernièrement, on doit gagner des matchs. Chaque défaite est un dur coup. On doit y aller un à la fois et gagner à domicile autant que sur la route», a indiqué Julien.

Du renfort pour les Coyotes?

Du côté des Coyotes, deux gros morceaux pourraient réintégrer la formation. Darcy Kuemper, sur la liste des blessés depuis le 19 décembre, et Oliver Ekman-Larsson, blessé depuis le 30 janvier, semblent prêts à revenir au jeu. L’entraîneur Rick Tocchet a indiqué qu’une décision serait prise pour chacun de ces cas après la période d’échauffement.

Au moment de tomber au combat en raison d’une blessure au bas du corps, Kuemper connaissait possiblement les meilleurs moments de sa carrière. Sa fiche de 15-8-2, son taux d’efficacité de ,929 et sa moyenne de buts alloués de 2,17 lui avaient même valu une invitation au match des étoiles. Invitation que le gardien de 29 ans a dû décliner.

Nouvelles de l’infirmerie

Sur la touche depuis mardi dernier, Shea Weber n’accompagnera pas l’équipe à Boston et Pittsburgh . Julien a indiqué qu’il devrait être plus en mesure de faire un bilan sur la convalescence de son capitaine vers la fin de la semaine.

À l’inverse, Paul Byron devrait accompagner ses coéquipiers. Le Franco-Ontarien s’entraîne de façon régulière depuis déjà quelques jours.

«Un peu comme c’était le cas avec Jonathan Drouin, quand le joueur patine avec l’équipe, c’est mieux de l’avoir dans notre entourage plutôt que de le laisser derrière», a indiqué Julien.