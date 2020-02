Hausse marquée de mises en chantier au Québec le mois dernier

La construction résidentielle au Québec a commencé l’année 2020 avec le vent dans les voiles, si on se fie aux données publiées lundi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Selon les chiffres préliminaires de la SCHL sur les mises en chantier d’habitation pour le mois dernier, le Québec a enregistré à cet effet une hausse de 79 % comparativement à janvier 2019. La Belle Province se situe ainsi en tête des provinces. La seule autre ayant bénéficié d’une hausse semblable, 77 %, est la Saskatchewan. En Ontario, c’est un recul de 2 % qui a été observé en janvier 2020 par rapport à janvier 2019. En Colombie-Britannique, où comme en Ontario le marché est traditionnellement fort, c’est aussi un recul, de 40 %, qui a été enregistré.

Au Québec, en janvier, la SCHL a recensé 3105 habitations mises en chantier contre 1737 un an auparavant. «Cette hausse marquée constitue un rebond après deux diminutions mensuelles consécutives en novembre et en décembre», a souligné l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) dans la foulée de la publication des plus récentes données de la SCHL.

«La construction de logements collectifs (appartements, maisons jumelées et maisons en rangée), tout comme la construction de maisons individuelles, a connu une augmentation le mois dernier, avec respectivement 2908 et 197 logements mis en chantier, ce qui correspond à des hausses de 80 % et de 59 %», a aussi fait remarquer l’APCHQ.

C’est dans la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Gatineau que l’augmentation a été la plus forte, soit 275 %, avec 240 logements mis en chantier. La RMR de Québec arrive au second rang en janvier, avec 338 habitations mises en chantier pour une hausse d’une année à l’autre de 216 %. À Montréal, la hausse a été de 48 %, avec 2107 habitations commencées.

Seule la région de Trois-Rivières (-5 %) a enregistré un recul, a souligné l’APCHQ.