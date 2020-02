John Kerry 2020: pas question

Si j’ai un profond respect pour l’individu, une candidature de John Kerry ne constituerait en rien une solution au dilemme démocrate.

Si la rumeur d’une potentielle candidature de Kerry a rapidement enflammé les réseaux sociaux, c’est tout simplement parce que les démocrates sont nerveux. On craint des victoires des progressistes, surtout celle de Sanders, en Iowa et au Wisconsin.

John Kerry a un parcours de personnel et un parcours politique impressionnant. Après s’être sacrifié au Vietnam, il a osé confronter les politiciens de Washington de manière spectaculaire remarquée pour présenter le point de vue des soldats.

L’ancien secrétaire d’État d’Obama est un homme brillant et particulièrement cultivé. Il y a peu de politiciens américains qui ont une telle étoffe. On peut bien sûr lui reprocher sa vision de la politique américaine et quelques erreurs, mais la faune politique actuelle manque cruellement de candidats de cette qualité.

S’il possède d’indéniables qualités, il a eu à payer le prix de l’image élitiste qu’il projette et la campagne 2004 a fait ressortir son manque de charisme. Véritable force de la nature, l’homme de 76 est dans une forme physique qui pourrait foutre des complexes à bien des hommes et des femmes plus jeunes. Malgré une énergie débordante, il ne constitue absolument pas une solution à ce qu’on considère parfois comme une impasse chez les démocrates.

En 2004 Kerry s’était contenté de présenter des résultats décents dans des états déjà acquis par les démocrates. George W. Bush avait alors reporté le vote populaire et, bien sûr, le collège électoral. Outre le fait qu’il n’est pas associé à l’aile progressiste de sa formation politique, je le vois mal soulever l’enthousiasme et rassembler tout le monde par la seule force de son leadership.

Une fois plus, il n’y qu’une seule raison pour expliquer que cette rumeur puisse être traitée comme une nouvelle : la crainte d’une victoire de Sanders et des éléments les plus progressistes. Non seulement Bernie Sanders peut l’emporter ce soir, mais Elizabeth Warren pourrait également surprendre.

Joe Biden peut bien atténuer les attentes et souligner que l’Iowa n’est que le premier de plusieurs votes, il ne rassure personne.