La séquence des Raptors se poursuit

La série de victoires historique des Raptors de Toronto s’est poursuivie face aux Timberwolves du Minnesota, alors que la troupe de Nick Nurse l’a emporté 137 à 126, lundi, au Scotiabank Arena.

Le 15e succès consécutif de l’équipe torontoise permet à l’équipe de réécrire l’histoire une fois de plus, elle qui a déjà été créditée de la plus longue série victorieuse par une équipe canadienne dans l’histoire des quatre sports majeurs d’Amérique du Nord.

Pascal Siakam a été le plus productif des Raptors avec 34 points. Kyle Lowry a été utilisé pendant plus de 40 minutes, récoltant 27 points et 11 aides. Le Québécois Chris Boucher a passé 13 minutes sur le parquet, pour six points et deux rebonds.

Les Timberwolves, avant-derniers au classement dans l’Association de l’Ouest de la NBA, n’ont pu profiter du premier match de D’Angelo Russell pour s’imposer à Toronto. Celui qui a été acquis jeudi en retour d’Andrew Wiggins a obtenu 22 points et cinq assistances.