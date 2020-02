L’alimentation au golf

Yves Fournier, directeur général de Distributions Alimentaires Roy & Rouge Viande et André Drolet, directeur du développement des affaires au sein du Groupe Daigle, seront de retour pour une 15e année à l’organisation du 56e Tournoi de golf de l’alimentation de l’Est-du-Québec, qui se tiendra le lundi 6 juillet 2020 au club de golf Le Grand Portneuf. De nouveau, les fonds recueillis seront entièrement remis aux fondations Centre Psycho-Pédagogique de Québec, Réno-Jouets et Maurice Tanguay. Inscriptions avant le 1er avril au https://golf.linkforce.ca/alimentation. Les places sont limitées.

Nouveau partenariat

Photo courtoisie

Carl Viel, PDG de Québec International (QI), et Mathieu Laveau, président fondateur de Hotelleriejobs, ont annoncé récemment leur association visant à soutenir les entreprises des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches afin d’attirer une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Appuyée par l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) ainsi que par l’Office du tourisme de Québec (OTQ), l’initiative vise, entre autres, à augmenter la participation des entreprises de ce secteur aux missions de recrutement à l’international afin de leur permettre d’accroître le recrutement de candidats. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Marie-Josée Chouinard et Julie Roy de QI ; Sara-Claude Mathieu, directrice en acquisition de talents, Hotelleriejobs ; Carl Viel ; Mathieu Laveau et Marjolaine de Sa, directrice générale de l’AHRQ et administratrice du Conseil de l’OTQ.

Aide appréciée

Photo courtoisie

Le comité de Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et coopération de la Caisse des Chutes Montmorency a versé récemment une aide financière de 10 000 $ à l’école primaire Beausoleil et son projet Anglais + qui permet d’offrir gratuitement aux enfants des demi-journées artistiques, scientifiques et sportives totalement en anglais. Un autre projet a été soumis au comité FADM et coopération pour permettre aux élèves de vivre des ateliers dispensés par l’organisme Prima Danse. L’aide est de l’ordre de 550 $. Sur la photo : quelques parents et professeurs du conseil d’établissement de l’école Beausoleil (et du Parc), ainsi que la direction, en compagnie de Jeanne d’Arc Lefrançois, présidente du comité FADM de la Caisse des Chutes Montmorency, et de Cindy Pouliot Desmarais, conseillère en communication de la Caisse.

Le bon goût à l’œuvre

Photo courtoisie

Mario Girard (photo), président-directeur général, Administration portuaire de Québec, a accepté la présidence d’honneur de la 13e soirée Le bon goût à l’œuvre au profit de la Société de l’arthrite, qui se tiendra le jeudi 19 mars, de 18 h à 21 h, au Terminal de croisières du Port de Québec. L’événement de haut calibre offre la chance de déguster, en compagnie d’invités de prestige, des champagnes raffinés assortis de bouchées concoctées par un chef de renom. Les profits de la soirée permettront de soutenir les programmes de la Société de l’arthrite, tel qu’Aide entrAide pour les familles qui vivent avec la maladie. Renseignements et achats de billets au: www.arthrite.ca/bgao2020 .

Anniversaires

Photo courtoisie

Dominique Vien (photo), directrice générale de la MRC des Etchemins, 53 ans... Kim Rusk, animatrice québécoise à la télévision et à la radio, 36 ans... Natasha St-Pier, chanteuse québécoise, 38 ans... Mike Ribeiro, ex-joueur de hockey de la LNH, avec le Canadien de 1999 à 2006, 40 ans... Mario Jean, humoriste québécois, 55 ans... Greg Norman, ex-golfeur australien de la PGA, 65 ans... Jacques L’Heureux, acteur québécois (Passe-montagne), 67 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 février 2019. Michael Wilson (photo), 81 ans, ancien ministre fédéral du Parti progressiste-conservateur... 2018. Jóhann Jóhannsson, 48 ans, musicien et compositeur islandais... 2017. Mike Ilitch, 87 ans, propriétaire des Red Wings (LNH) et des Tigers de Detroit (LAB)... 2016. Andrew L. Lewis, Jr., 84 ans, ancien Secrétaire aux Transports des États-Unis... 2014. Shirley Temple, 85 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine.