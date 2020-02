Le Drakkar reprend du service face aux Cataractes

BAIE-COMEAU | Inactif depuis près d’une semaine, le Drakkar de Baie-Comeau renouera avec l’action, mardi soir, alors qu’il recevra les Cataractes de Shawinigan sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Victorieux lors de leur dernière partie du 5 février contre Drummondville, les membres de l’équipage ont été en congé durant le week-end à la suite du match annulé de vendredi (en raison de la tempête) face aux Saguenéens de Chicoutimi. Cette rencontre sera reprise le 8 mars prochain.

Bénéficiant de quelques journées de repos supplémentaires, les Nord-Côtiers tenteront d’en profiter au maximum, car ils vont en avoir besoin pour le dernier droit de la saison régulière.

Après la visite des Cataractes, le Drakkar prendra la direction du Centre-du-Québec pour une série intense de trois parties en moins de 48 heures, qui débutera, vendredi soir, face aux Voltigeurs.

«Nous sommes l’équipe qui a joué le moins de matchs avec 49 et nous allons en disputer 19 au cours des six prochaines semaines. C’est une grosse commande et il faudra vraiment bien doser l’énergie des joueurs», a reconnu le pilote Jon Goyens toujours perplexe face à la composition du calendrier.

Impliqués dans une bataille très serrée pour les positions au classement de l’Association Est et une place dans les séries, les vikings du navire n’auront pas le temps de s’ennuyer. «Il va falloir y aller un match à la fois, un jour à la fois afin d’aller chercher le maximum de chaque joueur», a ajouté le dirigeant.

Il s’agira du cinquième affrontement de la saison entre les Cataractes et le Drakkar. Les deux équipes ont divisé les honneurs des quatre premières confrontations.

Nouvel entraîneur

Les derniers jours ont été particulièrement animés dans le clan des visiteurs avec le congédiement de l’entraîneur-chef Daniel Renaud remplacé aussitôt par Gordie Dwyer, qui en sera à son premier match derrière le banc des Mauriciens.

«Il y a beaucoup d’émotion quand une équipe change d’entraîneur durant la saison. Les joueurs veulent souvent se prouver et montrer qu’ils ont leur place au sein du club. C’est certain qu’ils vont être motivés de l’autre côté.»

Conscient de ce facteur, Jon Goyens espère voir ses hommes réagir de la bonne façon. «Ils devront vite s’ajuster et éviter de les regarder aller. Ce sera à nous d’imposer notre rythme dès le départ et de commencer le match à la bonne heure», a imagé l’entraîneur, qui enverra le gardien Lucas Fitzpatrick devant le filet.