Le suicide n’est jamais causé par un seul facteur

À la suite du suicide d’un jeune homme de l’Abitibi, médiatisé par sa propre publication sur Facebook et les multiples partages, Le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec tient à rappeler certains faits, car le suicide est un problème complexe.

Il n’est jamais causé par un seul facteur ou un seul événement. C’est l’accumulation et l’interaction de plusieurs facteurs à un moment particulier dans la vie d’une personne qui peuvent l’amener à vivre de la détresse, du désespoir et à avoir des idées suicidaires. Elle peut alors en arriver à penser que la mort est une solution à son désespoir pour cesser de souffrir.

Le processus suicidaire est réversible. Avant de poser un geste suicidaire, une personne essaye tous les moyens qu’elle connaît pour diminuer sa souffrance et régler ses difficultés. Moins ses moyens fonctionnent, plus l’idée de suicide commence à prendre place. Elle ne sait plus comment mettre fin à cette souffrance devenue intolérable. Toutefois, le processus suicidaire est réversible. Lorsqu’une personne trouve une solution positive à ses problèmes, sa souffrance diminue et ses idées suicidaires prennent de moins en moins de place.

Des solutions existent. Si vous avez des idées suicidaires, c’est que votre souffrance prend trop de place et que vous n’arrivez peut-être plus à la gérer. C’est un signal d’alarme que vous devez prendre au sérieux. Des ressources d’aide existent. N’attendez--- pas de ne plus être capable de faire vos activités habituelles pour consulter. Allez dès que possible chercher une aide professionnelle si : vous éprouvez de la détresse. Vous avez de la difficulté à assumer vos responsabilités professionnelles ou familiales. Vous voyez la vie en noir et que le désespoir vous habite. Vous avez des idées suicidaires.

Pour de l’aide immédiate, composez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553). Un intervenant spécialisé en prévention du suicide est là pour vous et ce service est offert partout au Québec, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Lynda Poirier, présidente, RCPSQ

Fondé en 2015, le RCPSQ a pour mission de regrouper, représenter et soutenir les centres de prévention du suicide du Québec qui sont au nombre de 28, répartis sur 13 de nos 17 régions. Si vous avez perdu quelqu’un par suicide, les services d’aide pour personnes endeuillées permettent l’expression des émotions, l’identification des sentiments d’isolement liés à la peur et à la crainte du jugement et l’accompagnement du processus de deuil. Pour connaître les services offerts dans votre région, appelez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).