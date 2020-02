Leila Beaudoin en pleine forme

La boxeuse de Québec Leila Beaudoin disputera son prochain combat le 21 février prochain lors d'un gala présenté par Eye of the Tiger Management, à Rimouski, lors duquel le poids lourd Simon Kean en sera la tête d’affiche.

Accablée par une forte grippe, Beaudoin (1-0, 0 K.-O.) avait dû déclarer forfait en janvier dernier lors d'un gala présenté au Casino de Montréal. Cette fois, la Québécoise se dit en pleine forme alors qu’elle croisera le fer avec la Mexicaine Maria Esther del Angel Diaz (1-0, 0 K.-O.).

«J'ai encore des petits symptômes de fatigue, mais je dors davantage, a souligné Beaudoin à TVA Sports. Je dors 10-12 heures par nuit et je fais même des siestes dans le jour. Ça va super bien, je suis en plein et j'ai hâte de me battre.»

En 2020, Beaudoin entend être occupée, elle qui voudrait disputer de six à huit combats.

Le Québécois David Lemieux devait assurer la finale de ce gala, mais son combat a été annulé en raison d'une blessure.

Carte de l'événement