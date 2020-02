Les meilleurs espoirs du Québec

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, en collaboration avec le Canadien, a présenté les cinq (5) meilleurs espoirs du circuit Courteau : Alexis Lafrenière, Océanic de Rimouski, Dawson Mercer et Hendrix Lapierre, Saguenéens de Chicoutimi, Justin Barron, Mooseheads de Halifax et Jérémie Poirier, Sea Dogs de Saint John. Le repêchage de la LNH 2020 se déroulera au Centre Bell vendredi 26 juin (1re ronde) et samedi 27 juin (2e à 7e rondes).

Photo Martin Chevalier

Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, classé l’espoir numéro un, est entouré de deux anciens premiers choix du Canadien, soit de Réjean Houle en 1969 et du légendaire Guy Lafleur, premier de l’encan de 1971.

Photo Martin Chevalier

Le jeune espoir lors du prochain repêchage de la LNH Hendrix Lapierre, des Saguenéens de Chicoutimi, est entouré de Michel Lacroix, de Guy Lafleur et de Donald Beauchamp, consultant à la LHJMQ.

Photo Martin Chevalier

Deux des espoirs du circuit Courteau en vue du prochain repêchage, Dawson Mercer, des Saguenéens de Chicoutimi, et Justin Barron, des Mooseheads de Halifax, ont circulé dans les couloirs du Centre Bell, lundi.

Photo Martin Chevalier

Le premier choix au repêchage en 1978, Bobby Smith, qui a gagné la coupe Stanley avec le Canadien, est en compagnie de Paul Wilson, du Canadien, de Guy Lafleur, premier choix en 1971, de Geoff Molson et de France Margaret Bélanger, du bureau de direction du Tricolore.

Photo Martin Chevalier

Olivier Rodrigue et Jared McIsaac, des Wildcats de Moncton, ainsi que Raphaël Lavoie, des Saguenéens de Chicoutimi, ont été très impressionnés par les quatre conquêtes de la coupe Stanley d’Yvon Lambert.

Photo Martin Chevalier

Le président du Canadien, Geoff Molson, est en compagnie de Justin Barron, des Mooseheads de Halifax, et de Dawson Mercer, des Saguenéens de Chicoutimi, qui étaient heureux de rencontrer l’unique Guy Lafleur.

Photo Martin Chevalier

Guy Lafleur est entouré de trois médaillés d’or d’Équipe Canada lors du dernier Championnat mondial junior, soit de Raphaël Lavoie, des Saguenéens de Chicoutimi, d’Olivier Rodrigue et de Jared McIsaac, tous deux des Wildcats de Moncton.