Megadeth et Lamb of God à Québec et Laval cet automne

Megadeth et Lamb of God, deux groupes d'expérience de la scène métal, uniront leurs forces pour faire trembler 55 villes nord-américaines de la mi-juin à la mi-novembre.

À quelques jours de l'Halloween, la formation de Dave Mustaine et celle de Randy Blythe feront résonner voix et instruments au Centre Vidéotron (27 octobre) à Québec, puis à la Place Bell (28 octobre) de Laval. Ils seront chaque fois précédés de Trivium et In Flames.

Pour Megadeth, il s'agira de la première tournée aux États-Unis et au Canada depuis 2017. Dave Mustaine remontera donc sur scène après sa rémission d'un cancer de la gorge.

Il sera possible de réserver ses places pour le spectacle prévu à Laval dès vendredi à 10 h, en ligne (evenko.ca ou placebell.ca).

La réunion des quatre groupes métal prendra forme le 12 juin à Bristow, en Virginie. Elle donnera lieu à des représentations jusqu'au 13 novembre à Reno, au Nevada.

Le 16e album studio de Megadeth doit être lancé cette année. Le huitième effort de Lamb of God est quant à lui attendu le 8 mai. Déjà, on sait qu'il comprendra la chanson «Checkmate» dévoilée récemment.