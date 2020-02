Patin, glissoire et Tuques bleues au mont Royal

De prime abord, il peut paraître téméraire de consacrer une chronique sur les plaisirs d’hiver au parc du Mont-Royal, bonnes conditions hivernales et Montréal ne semblant pas aller dans la même phrase.

N’empêche qu’il y a une différence entre la montagne et le centre-ville ou des quartiers résidentiels peu boisés. À moins d’un redoux important, on peut dévaler la glissoire et même patiner sur la glace réfrigérée du lac aux Castors jusqu’au 15 mars.

On peut marcher sur le chemin Olmsted ou explorer la montagne en raquettes dans des sentiers balisés. Quant au ski de fond, le réseau de 22 kilomètres de pistes vaut le déplacement quand les conditions sont bonnes. Comme pour toute activité, il suffit de vérifier avant de vous rendre sur le site web des Amis de la montagne.

Photo courtoisie, Freddy Arciniegas

Plaisirs d’hiver

La pente surplombant le lac aux Castors est partagée entre la glissade libre (gratuite) et la glissade sur tubes. C’est même ouvert les vendredis et samedis soir.

En bas, la patinoire réfrigérée se fait invitante. Musique, du jeudi au samedi soir.

Au fait, les week-ends, des randonnées guidées en raquettes ont lieu en après-midi et en soirée.

Photo courtoisie, Alexandre CV

Soirée-bénéfice... en raquettes

Le jeudi 13 février, ce sera la 23e édition de la soirée-bénéfice des Tuques bleues, au profit de la conservation des milieux naturels du mont Royal. L’événement est inspiré des montées traditionnelles en raquettes du XIXe siècle.

Pour un tarif de base de 100 $, les participants individuels ont accès à la Course top chrono de 3,5 kilomètres ou à la nouvelle Marche illuminée de 2,2 kilomètres, accessible à plus de monde. Raquettes fournies. À l’arrivée, musique, gourmandises et boissons chaudes attendent les raquetteurs.

En bref