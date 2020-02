Peut-on devenir allergique aux parfums?

Il m’arrive une chose étonnante dont je n’ose pas parler autour de moi tellement ça me semble invraisemblable. J’ai toujours tripé sur les bonnes odeurs. Petite, je me souviens d’avoir adoré l’odeur d’une de mes tantes et de m’être roulée dans son manteau d’hiver quand elle venait à la maison pour m’en imprégner complètement.

Comme depuis un bon moment je me suis mise à faire des éruptions cutanées au cours desquelles ma peau se gonfle, rougit et me démange au point de m’en arracher l’épiderme, j’ai commencé à en chercher la cause, pour me rendre compte que mes réactions cutanées se produisaient quand j’étais en contact avec certaines odeurs. Je n’ose pas dire ça autour de moi de peur de passer pour une folle finie. Mais pensez-vous que ça se peut ?

R.P.

Mais certainement que c’est possible. Par contre, et même si j’aimerais vous assurer qu’il n’y a aucun doute qu’on ne vous prenne pas au sérieux si vous consultez à ce sujet, puisque c’est un problème sur lequel les allergologues se penchent depuis un certain temps, je vous signale qu’une de mes fidèles lectrices, affectée de façon extrême, se bat contre le système depuis longtemps pour un cas ayant certaines similitudes. Même si les démarches risquent de ne pas être simples, ne lâchez pas.