Qu’est-ce qui explique la bordée de lundi matin?

MONTRÉAL – Si une petite neige était prévue sur le sud du Québec lundi matin, c’est plutôt une bonne bordée qui est tombée sur la métropole, compliquant notamment les déplacements.

«Nous avons été surpris par le nombre de centimètres qui sont tombés. On s’attendait à avoir de la neige, c’était prévu», a fait savoir Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Selon M. Legault, ce sont plus d’une quinzaine de centimètres qui sont tombés plutôt que les cinq à dix attendus.

«Il y a deux aspects qui expliquent le phénomène ici. On a un phénomène de convergence vers la vallée du Saint-Laurent: on a un peu de vent qui arrive du nord-ouest, un peu de vent qui arrive du sud-ouest et là, le vent ne peut pas aller nulle part. Ça a généré plus de neige que les modèles ne laissaient croire la veille», a-t-il expliqué.

«On a eu plus de neige, mais aussi cette neige-là s’est retrouvée à être très poudreuse. La densité vient aussi fausser un peu les prévisions.»

M. Legault a ajouté que les précipitations se sont également maintenues plus longtemps que prévu sur le sud de la province.

«Ce sont quelques petits facteurs qui, conjugués, ont créé la situation de ce [lundi] matin», a résumé le scientifique.

Prévisions pour les prochains jours

Les Québécois peuvent maintenant souffler un peu, alors que le soleil doit reprendre ses droits mardi.

«On peut s’attendre à quelques flocons en soirée mardi, mais il n’y aura pas d’accumulation», a souligné le météorologue.

Un autre système pourrait cependant atteindre le Québec jeudi soir.

«De la neige est prévue dans le sud du Québec, mais les modèles ne sont pas encore tout à fait alignés. On prévoit une dizaine de centimètres, mais ça pourrait aussi être moins», a indiqué Simon Legault.