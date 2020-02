Retour réussi pour Carter Hart

Absent depuis près d’un mois en raison d’une blessure à l’abdomen, le gardien des Flyers Carter Hart a effectué un retour gagnant face aux Panthers de la Floride, permettant aux siens de l’emporter 4 à 1, lundi, à Philadelphie.

Le portier de 21 ans n’avait pas une tâche facile sur les bras face à la puissante attaque de l’équipe floridienne. L’Albertain a montré qu’il était bel et bien remis de son mal en bloquant 30 des 31 lancers des visiteurs. Son vis-à-vis Sergei Bobrovsky a eu plus de difficultés, cédant trois fois sur 33 tirs.

À l’attaque, ce sont les défenseurs qui ont frappé. Ivan Provorov et Travis Sanheim ont tous deux fait vibrer les cordages. James van Riemsdyk a quant à lui obtenu un but et une mention d’aide. Claude Giroux a complété la marque dans un filet désert tandis que MacKenzie Weegar a été le seul à déjouer Hart pour les Panthers.

Les Islanders neutralisent Alex Ovechkin

À Washington, les Islanders de New York s’en sont tenus à l’essentiel et ont empêché Alex Ovechkin de trouver le fond du filet pour l’emporter 5 à 3 sur les Capitals.

Le Russe est toujours en quête de son 700e but dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il lui en manque encore deux. C’est plutôt le Québécois Anthony Beauvillier qui s’est distingué avec deux filets rapides en première période.

Alors que les «Isles» menaient 5 à 1 en milieu de troisième engagement, Lars Eller et T.J. Oshie ont rendu les choses plus intéressantes en marquant coup sur coup. Ce fut toutefois la dernière poussée offensive des Capitals, qui perdent un deuxième match consécutif.

Courte victoire du Lightning

À Columbus, la prolongation a été nécessaire après un beau duel entre les gardiens Elvis Merzlikins, des Blue Jackets, et Curtis McElhinney, du Lightning de Tampa Bay. C’est ce dernier qui a eu le meilleur, son équipe l’emportant 2 à 1.

Le vétéran de 36 ans a bloqué 31 lancers et a été aidé par Nikita Kucherov, qui a inscrit les deux buts des «Bolts». Brayden Point s’est fait complice de ces deux filets.

Élu première étoile de la dernière semaine dans la LNH, Merzlikins a dû s’avouer vaincu, accordant deux buts sur 30 tirs. Oliver Bjorkstrand a été le seul marqueur des Jackets.

Course aux séries

Une défaite de la Floride permet au Canadien (61 points) de rester à trois points de ceux-ci au classement. Les Islanders ont été voler le troisième rang de la section Métropolitaine aux Blue Jackets en vertu de leur gain. Columbus et les Flyers revendiquent les deux dernières places disponibles pour les séries avec 69 points. Les Maple Leafs sont troisièmes dans l’Atlantique avec 66 points.

À surveiller demain

Les Flyers et les Islanders joueront un deuxième match en deux soirs en s’affrontant mardi. Les Panthers et les Maple Leafs disputeront également des rencontres importantes respectivement face aux Devils et aux Coyotes, qui ont battu le Canadien lundi. Les Hurricanes, détenteurs du neuvième rang dans l’Est, se rendront à Dallas.

Les matchs à surveiller