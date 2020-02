Tournoi international pee-wee: l’organisation ne craint pas le coronavirus

Même si plus de 3500 touristes mettront les pieds en ville dans le cadre du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, l’organisation ne se dit pas préoccupée par la propagation du coronavirus à l’échelle mondiale.

Le directeur général de l’événement qui débutera demain, Patrick Dom, a tout de même eu des contacts avec des gens de l’Institut national de santé publique du Québec afin de s’assurer que tout était fait pour s’assurer que des gens infectés par la maladie ne débarquent dans la Vieille Capitale.

« Les chances sont minimes, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. On a regardé la ville de provenance de chacune des équipes et il n’y a aucun cas répertorié. Il faut juste être vigilants. On devrait se laver les mains, coronavirus ou pas. Prenons les mesures d’hygiène nécessaires, mais il ne faut surtout pas paniquer. De notre côté, il y a zéro panique, zéro inquiétude », a mentionné Dom entre deux préparatifs pour la journée d’ouverture de demain.

Coeur d’enfant

Hier, Dom préférait se concentrer sur l’édition à venir, la 61e de l’événement et sa 19e en tant que directeur général.

Parce que même après tout ce temps, il se pince encore chaque année.

« J’y pensais justement ce matin et je n’en reviens pas encore comme c’est gros. La fierté qu’on ressent de pouvoir dire qu’on attire 3500 personnes à Québec pour un tournoi de hockey. C’est trippant, vraiment trippant. Ça me permet de garder mon cœur d’enfant », mentionne-t-il.

Cette année encore, outre le tournoi en tant que tel, Dom se dit fier de tout ce qui sera organisé en marge, à commencer par la venue de plusieurs anciennes gloires de la LNH, dont Eric Lindros, Mike Bossy, Alain Côté, Kerry Fraser, Paul Coffey et Yvan Cournoyer.

Tout ça, en plus de la tournée Hockey d’ici de Rogers (Hometown hockey) qui débarquera à Québec les 15 et 16 février.

« Dix remorques de 53 pieds vont débarquer ici pour la tournée de Rogers. D’avoir ça, en plus de nos signatures d’autographes, de notre encan silencieux, je trouve ça trippant qu’on soit rendu là », a-t-il mentionné, se réjouissant aussi de la présence de Jonathan Roy, qui donnera un spectacle extérieur, dimanche prochain, dans le cadre de la tournée Hockey d’ici.

Tempête

Parmi les petites inquiétudes de l’organisation à l’aube des débuts du tournoi, toutefois, une tempête hivernale en Europe qui a forcé l’annulation d’un vol d’une formation autrichienne.

« On a l’expérience avec ce genre de situation, rappelle Dom, qui a dû gérer une tempête hivernale en début de tournoi pas plus tard que l’an dernier. La problématique est souvent les sacs de hockey, mais on envoie des étiquettes à toutes les équipes présentes au tournoi et chaque joueur en attache une après son sac. S’il se perd en cours de route, il est plus facile à retrouver. »

Le premier match de la 61e édition du Tournoi international de hockey pee-wee aura lieu dès 9 h 15, demain matin.

Les matchs à l’horaire demain

9 h 15 | Frontenac de Québec Nord-Est c. Express 1 de Rive-Sud, AA

10 h 30 | Mousquetaires de Saint-Hyacinthe c. Gouverneurs de Québec-Ouest, AA

11 h 45 | Regroupement Bellechasse Beauce-Nord c. Noroits 2 de CRSA-DPR, Inter B

13 h | Lynx de Haute-Beauce c. Sénateurs de Laval, AA

14 h 15 | Collège Charles-Lemoyne c. Commandeurs du Collège de Lévis, Scolaire

15 h 30 | Cantonniers de Magog c. Seigneurs de Lotbinière, Inter B

16 h 45 | Athlétiques de L’Ancienne-Lorette c. Corsaires de Pointe-Lévy, Scolaire

18 h | Harfangs du Triolet c. Noir et Or de Mortagne, AA-Élites

19 h 15 | National de Montréal-Ouest c. Chevaliers de Seigneurie, AA

20 h 30 | Knights de République tchèque c. Vert et Noir de l’école Fadette, AAA

Les personnalités présentes cette année