Une autre chance en or bousillée

Tous les ingrédients étaient pourtant réunis pour que le Canadien inscrive une quatrième victoire consécutive pour la première fois de la saison.

Confronté à des Coyotes démunis, qui ne comptaient que deux gains à leurs 12 dernières sorties, le Tricolore a lamentablement échoué à un moment où chaque point est si important dans sa quête d’une place en séries éliminatoires.

Et dire que le CH s’était forgé une avance 2 à 0, avant même que la deuxième minute de jeu ne soit complétée. Puis tout a basculé.

Les visiteurs ont non seulement comblé l’écart, mais ils se sont sauvés avec un gain inattendu en marquant le but décisif en fin de rencontre.

Le fameux cinq contre trois

Claude Julien et les quelques joueurs qui ont affronté les journalistes dans le vestiaire après ce revers gênant ont tenu un discours pratiquement identique.

Le Canadien a raté une belle chance de reprendre son avance de deux buts à la fin de la période initiale quand deux joueurs adverses, Oliver Ekman-Larsson et Derek Stepan, ont partagé le banc des pénalités.

« Quand tu joues à cinq contre trois, a insinué l’entraîneur en chef du CH, tu es supposé de récolter un but. Nous avons manqué une chance en or. Ce but important aurait pu faire une grosse différence.

« C’est ce genre de situations qui viennent te hanter par la suite. »

Que trois lancers

Et pour la suite justement, on s’en remet aux statistiques du match.

Les Coyotes ont bombardé Carey Price de 17 lancers en deuxième période. Son vis-à-vis, Antti Raanta, a été limité, lui, qu’à trois tirs de l’adversaire.

« On n’a pas patiné... du tout, a dit Julien. Cette période nous a fait mal. »

Vers Boston et Pittsburgh

Après un entraînement à Brossard mardi matin, l’équipe s’envolera vers Boston pour y affronter mercredi les Bruins, la meilleure formation du circuit, avant de rendre visite aux Penguins à Pittsburgh, la deuxième meilleure équipe de la LNH à domicile, vendredi. Lourde commande.