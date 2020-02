ST-HILAIRE, Jacqueline Beaupré



Au Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 6 février 2020, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Jacqueline Beaupré-St-Hilaire, épouse de feu monsieur Gérard St-Hilaire, fille de feu madame Florida Langlais et de feu monsieur Joseph Beaupré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h à 10h45.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Michel Pelletier), Yvan (Carole Gignac), Louis (Nathalie St-Hilaire); ses petits-enfants: Yanick Pelletier, Maxim et Julie St-Hilaire; elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de l'hôpital Chauveau.