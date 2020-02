Bianca Andreescu : encore un forfait

La Canadienne Bianca Andreescu a dû renoncer à un autre tournoi, soit celui de Dubaï, en raison de sa blessure au genou qui continue de l’ennuyer.

C’est ce qu’a rapporté mardi le média The National, des Émirats arabes unis.

Inactive depuis les Finales de la WTA de l’automne dernier, la championne en titre des Internationaux des États-Unis devait participer à cette compétition qui s’amorcera lundi.

«Je suis triste d’annoncer que je serai incapable de prendre part aux Championnats de tennis Duty Free la semaine prochaine, a-t-elle indiqué. Je ne suis pas encore à 100 % et, souhaitant me conformer aux recommandations de mon équipe et de mon médecin, je ne veux pas prendre le risque de me blesser à nouveau.»

«Chaque jour, je me rapproche d’un retour à la compétition, mais Dubaï est trop hâtif. J’espère y revenir l’an prochain.»

Au cours de la rencontre de la Fed Cup contre la Suisse il y a quelques jours, Andreescu n’a pu aider son pays dans les rencontres de simple. Elle devait participer à un potentiel duel décisif en double, mais elle n’a pas eu à le faire, car les représentantes de l’unifolié se sont inclinées 3 à 1.