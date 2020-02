Des images de l’arrestation de Belfour font surface

L’ancien gardien étoile de la Ligue nationale de hockey (LNH) Ed Belfour a vraiment un fou de lui, le 28 janvier dernier, lorsqu’il a été arrêté complètement ivre dans un hôtel du Kentucky.

Le site TMZ Sports a publié des images de l’arrestation du Manitobain de 54 ans, mardi.

On y voit Belfour complètement avachi dans un couloir de l’hôtel, près de ce qui serait le spa de l’établissement, et on y constate également quelques dégâts matériels.

D’abord plus ou moins fonctionnel, Belfour a peu à peu repris ses sens alors que les policiers procédaient à son arrestation et prenaient note des dégâts.

S’il a résisté (en vain) lorsque les policiers lui ont passé les menottes, il s’est aussi excusé à plusieurs reprises par la suite.

«Je ne veux pas causer de problème», a-t-il répété quelques fois.

Il a aussi admis avoir beaucoup bu et qu’il était «hors de contrôle», ce qui a sans doute amené quelqu’un à appeler la police.

Il a finalement été arrêté pour ébriété sur la voie publique et méfait criminel.

Lors de sa carrière de 18 saisons dans la LNH, Belfour a porté l’uniforme des Blackhawks de Chicago, des Sharks de San Jose, des Stars de Dallas, des Maple Leafs de Toronto et des Panthers de la Floride. Ce gagnant du trophée Vézina à deux reprises a été introduit au Temple de la renommée du hockey en 2011, soit quatre ans après avoir disputé son dernier match dans le circuit Bettman.