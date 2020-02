Des immigrants fous du patin à glace

Quand un organisme communautaire de Sainte-Foy a lancé une activité de patin à glace pour les nouveaux arrivants au début de l’hiver, il envisageait une participation modeste venant de son quartier immédiat.

La réalité est tout autre. «Ç’a pris une ampleur exponentielle et c’est tant mieux. On a plein, plein, plein de gens. Samedi dernier, on a eu en haut de 60 personnes!» se réjouit la directrice générale de Ressource Espace Familles, Cindy-Lee McKenzie.

Patinoire ouverte à tous

Chaque mardi soir et samedi midi, la patinoire du Centre de loisirs Notre-Dame-De-Foy est ouverte à tous ceux qui veulent apprendre et socialiser autour de ce sport chéri des Québécois.

La séance est si populaire qu’elle attire des gens de Sainte-Brigitte-de-Laval ou encore de Limoilou. Certains participants n’avaient jamais osé s’approcher d’un patin, même s’ils sont arrivés il y a des années au Québec.

«Nous avons autant d’adultes que d’enfants, c’est merveilleux. On a des aînés et même des Québécois. La grande majorité [des gens] n’ont jamais patiné de leur vie», souligne Mme McKenzie. «Ils peuvent désormais le faire en toute sécurité, sous la supervision de bénévoles. On leur prête même les patins.»