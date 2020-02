MARION, Frère Gilles, C.Ss.R.



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 2 février 2020, journée mondiale de la vie consacrée, est décédé à l'âge de 73 ans, le Frère Gilles Marion. Né le 14 juin 1946, à Chelmsford, Ontario, il était le fils de feu Thomas Marion et de feu Jeanne Gaudette. Gilles Marion a été admis au Noviciat des Rédemptoristes à Aylmer, le 14 septembre 1964. En 1965, il prononce ses vœux temporaires, puis, en 1972, il s'engage par la profession religieuse à dire " oui " au Seigneur en devenant Frère dans la Congrégation des Rédemptoristes. Le Frère Marion a séjourné dans de nombreuses communautés rédemptoristes où il s'est consacré tout entier à une vie de service en égayant ses confrères de sa proverbiale bonne humeur. Aylmer, Timmins, Cap-Rouge, Sainte-Anne, Montréal, Elsipogtog, Nouveau Brunswick le verront tour à tour s'investir dans l'aide au ministère et le soutien quotidien aux maisons rédemptoristes ainsi qu'aux paroisses y étant rattachées, avec un dévouement jamais démenti. Horticulteur, sacristain, catéchète, animateur de liturgie, cuisinier, homme d'entretien, préposé à l'accueil, le Frère Marion assume ces humbles tâches jusqu'à sa nomination pour la mission Uruguayenne rédemptoriste en 1977. Il y œuvrera jusqu'à son retour définitif à Montréal, Québec, en 1993 où il continuera de servir jusqu'à ce que la maladie vienne interrompre abruptement son zèle.Au moment de son décès, le Frère Gilles Marion appartenait à la Communauté rédemptoriste de Montréal. En plus de ses confrères rédemptoristes, le Frère Marion laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces. Il a été précédé de ses frères et sœurs, Maurice, Monique Barth (Ross), Rachel Law (Bill), Gerry (Lilian), Ronald, John et André.À compter de 8h, les Rédemptoristes accueilleront la parenté et les amis du Frère Gilles Marion pour un temps de prière et d'échange de condoléances au salon funéraire situé au :Les cendres du Frère Gilles Marion seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré. La direction des funérailles a été confiée à