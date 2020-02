Écofrais sur les produits consignés: la population est prête, selon le ministre Benoît Charette

Les Québécois sont prêts à payer un peu plus cher pour absorber le coût de récupération des contenants de jus et autres boissons qui seront consignés, selon le ministre Benoît Charette.

La consigne élargie annoncée par le gouvernement Legault entraînera une hausse du prix des boissons en raison d'écofrais qui seront appliqués sur les produits, a révélé Le Journal.

«Tous les vox pop qui ont été faits à travers les grands médias ces derniers jours (...) laissent entendre que la population, elle est prête pour cette transformation-là», a plaidé mardi le ministre de l’Environnement sur les ondes de LCN.

Les contenants en verre, en métal ou en carton d’un format de 100 ml à 2 litres seront progressivement consignés à compter de 2022.

Il était déjà annoncé que les Québécois devront payer 25 cents de plus à l’achat d’une bouteille de vin ou de spiritueux et 10 cents de plus pour chaque bouteille d’eau ou pinte de lait. Mais des écofrais pourront également être appliqués par l’industrie, qui aura la responsabilité de financer et de gérer le transport et la manutention du nouveau système.

Benoît Charette rappelle que le montant de la consigne sera remboursé entièrement aux citoyens qui ramèneront leurs contenants aux centres de dépôt.

«Et c’est très juste, il y a certaines entreprises qui vont peut-être ajouter un cent ou deux aux contenants, donc on parle tout de même de sommes minimes pour pouvoir assurer les transformations qui sont nécessaires», a renchéri le ministre caquiste.

Selon lui, les Québécois ne sont pas intéressés à poser des gestes pour l’environnement si les bénéfices ne sont pas au rendez-vous. «Mais lorsqu’ils savent que le résultat sera tangible et réel, c’est des gens qui sont très volontaires à faire les bons gestes en autant que les résultats soient ceux promis», a fait valoir M. Charette.

Coûts minimes

Son vis-à-vis péquiste, Sylvain Gaudreault, est aussi d’avis que la population est ouverte à contribuer davantage pour l’environnement.

Le député de Jonquière voit d’un bon œil l’application d’écofrais sur les produits consignés. «Je pense que c’est vers ça qu’on doit aller, a-t-il dit, à l’Assemblée nationale. C’est quand même des coûts qui sont minimes, je pense que ça peut être quelque chose d’intéressant».