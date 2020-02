Eminem explique pourquoi il a attendu 17 ans pour venir aux Oscars

Eminem a attendu 17 ans pour jouer son tube Lose Yourself aux Oscars, car il ne pensait pas que l'Académie était capable de le comprendre à l'époque où le titre a remporté une statuette.

Le morceau, qui faisait partie de la BO de 8 Mile, était en effet en lice dans la catégorie Meilleur Chanson Originale en 2003, mais le rappeur ne s'était pas présenté à la cérémonie et n'avait pas reçu la statuette. Ce dimanche, Eminem est cependant monté sur scène pour livrer une performance surprise électrique de son morceau, et il a déclaré à Variety qu'il était content d'avoir enfin pu le jouer dans le prestigieux Dolby Theatre de Los Angeles.

«Comme je n'avais pas eu l'occasion de le faire à l'époque, je me disais que ce serait cool. Mais je ne pensais même pas avoir une chance de gagner, j'avais chanté Lose Yourself avec les Roots aux Grammy Awards deux semaines plus tôt et on ne pensait pas que ce serait une bonne idée. Et à cette époque-là, le jeune homme que j'étais ne pensait pas qu'une émission comme ça pouvait me comprendre», a-t-il expliqué.

L'artiste ajoute par ailleurs qu'il était chez lui avec sa fille Hailie au moment de la remise des prix, mais qu'il n'était même pas au courant qu'il avait gagné jusqu'à ce que son partenaire de production, Luis Resto, l'appelle au milieu de la nuit pour lui dire qu'il était allé récupérer la statuette à sa place. «C'était une époque différente et j'étais à un point différent de ma vie», a conclu Eminem.