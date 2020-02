Félix Auger-Aliassime relève la tête

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a difficilement vaincu l’Allemand Jan-Lennard Struff en trois manches de 6-3, 1-6 et 6-3, mardi, dans un match de premier tour au tournoi de Rotterdam.

Malgré un deuxième set au cours duquel il a échappé cinq jeux consécutifs, le vainqueur a repris l’ascendant lors de la reprise décisive, réalisant le bris pour prendre une avance de 3-1 et ne plus jamais regarder en arrière face au 34e joueur du circuit.

«Ce fut réellement difficile, il y avait beaucoup de choses qui me passaient dans la tête, a commenté le joueur de la Belle Province sur le site de l’ATP. Je crois avoir quelques chances au premier jeu de la deuxième manche. J’avais des opportunités de briser, mais ce fut réellement frustrant [de ne pas y parvenir].»

«Cela m’a fait perdre ma concentration et j’ai subi deux fois le bris, ce qui n’est pas l’idéal. Au troisième set, il fallait oublier tout cela et regarder en avant, a-t-il aussi expliqué. Je suis vraiment heureux, ce fut une bonne leçon et un beau retour après avoir perdu aussi difficilement la manche précédente.»

Au tour suivant, Auger-Aliassime, 21e au monde, tentera de venger son compatriote Denis Shapovalov en affrontant le Bulgare Grigor Dimitrov, 22e raquette de l’ATP. Ce dernier, qui a défait l’Ontarien lundi, avait atteint la finale de l’événement en 2018.