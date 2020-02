François Arnaud dans un thriller romantique

François Arnaud tiendra la vedette d’un nouveau film américain. Le comédien québécois donnera la réplique à Lili Taylor (La conjuration, Mystic Pizza) dans The Winter House, un thriller romantique du réalisateur et scénariste Keith Boynton (The Scottish Play, Seven Lovers), rapporte Deadline.

Le long métrage raconte l’histoire d’une romancière réputée (Taylor) qui trouve refuge dans une maison louée en Nouvelle-Angleterre, située en territoire reculé. Elle y rencontre un séduisant, charismatique et troublé arnaqueur (Arnaud) qui prétend être le fils du propriétaire.

Le tournage du film va bon train dans l’état de New York, dans la vallée de l’Hudson.

Récemment, on a pu voir François Arnaud dans The Moodys, une minisérie de trois épisodes diffusée sur FOX en décembre. Toujours aux États-Unis,l’acteur de 34 ans a également joué dans Midnight, Texas (NBC), UnReal (Lifetime) et Blindspot (NBC).