Incursion dans l’univers des voitures miniatures

Collectionneur, passionné et commerçant de voitures miniatures, Gilbert Goyer était au micro de l’émission Le Guide de l’auto, animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur QUB radio.

Propriétaire de la boutique Autos-Suggestions, il a démystifié l’univers des voitures miniatures de collection.

Questionné sur l’échelle la plus prisée, M. Goyer a expliqué que «le 1/43 est né en Europe. Si on parle dans les années 1930, on parle de Dinky. Dans les années 1950, on parle de Corgi. L’échelle peut varier un peu, tout dépendant des modèles. Donc, c’était une échelle européenne. En Europe, les maisons [sont] plus petites, les logements plus petits. L’échelle était pratique. [...] L’échelle 1/18, pour un petit peu d’historique, est arrivée en 1985-1990. Les premières compagnies, Burago, Solido qui fabriquait déjà du 1/43, surtout pour l’Europe. Donc, ce sont des compagnies qui ont vu un marché nord-américain. [...] On voulait du gros format, ici.»

Élaborant sur la question de la valeur, il précise que «la différence de prix [repose sur] trois facteurs. [Premièrement] l’échelle. Donc, évidemment, plus c’est gros, plus c’est cher à produire. [Deuxièmement] il y a le niveau de détails. Il y a des compagnies, que j’appelle “d’entrée de gamme”: Maisto, Motor Max, Burago, Road Signature, qui font de très belles choses, il faut s’entendre. [...] La quantité produite va jouer aussi sur le prix.»

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer sont aussi revenus sur l’annonce de partenariat entre Hydro-Québec et Mercedes-Benz, ainsi que sur le dévoilement de la Chrysler Pacifica à quatre roues motrices et du nouveau moteur du Nissan Frontier. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les GMC Acadia, BMW 850i et Acura RDX.

Pour conclure l’émission, Antoine a présenté à son collègue le nouveau pneu Continental conçu pour le Canada ainsi que les détails entourant le Cadillac Escalade 2021.

