Ken Dryden honoré par Hockey Canada

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Ken Dryden est l’un des trois hommes qui recevront l’Ordre du hockey au Canada en 2020.

C’est ce qu’a annoncé Hockey Canada, mardi. La fédération a créé cette distinction en 2012, et ce, afin de reconnaître des personnes pour leur contribution à la croissance et au développement du hockey canadien.

Au cours de son illustre carrière de joueur, Dryden a remporté la coupe Stanley à six occasions et mis la main sur cinq trophées Vézina. Il a également représenté son pays lors de la célèbre Série du siècle de 1972 et pris part au Championnat du monde de 1969. Après sa carrière, celui qui détient un baccalauréat en droit a notamment été le président des Maple Leafs de Toronto et député sur la scène fédérale. Il a aussi écrit quatre livres qui ont marqué l’imaginaire des amateurs de hockey.

Photo d'archives

En plus de Dryden, l’ancien joueur Sheldon Kennedy et le médecin Charles Tator seront également immortalisés en juin prochain.

Le premier a évolué dans la Ligue nationale de hockey de 1989 à 1997 et son organisme, Respect Group, œuvre pour la prévention de l’intimidation, des mauvais traitements, du harcèlement et de la discrimination dans le monde du sport.

Le second est un expert de renommée mondiale des commotions cérébrales et des blessures à la moelle épinière. Il travaille depuis de nombreuses années pour la sécurité des joueurs de hockey mineur et a notamment été admis au Temple de la renommée médicale canadienne en 2003.