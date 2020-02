La mixologie, c’est du sérieux!

Neuf personnalités des médias ont troqué leur micro ou leur calepin de notes pour le shaker lors de la « classique Mardi gras » du bistro-bar L’Atelier, dans le cadre du Carnaval de Québec, mardi soir.

Dans la camaraderie et une ambiance festive inspirée de la célèbre fête de La Nouvelle-Orléans, chacun s’est exercé dans la bonne humeur, serrant les mains de son public dans un contexte plutôt insolite, qui avait de quoi les sortir de leur zone de confort.

L’établissement de la Grande Allée avait même sorti les jongleurs et les amuseurs publics pour l’occasion !

Photo Pascal Huot

L’esprit de compétition

Derrière tous ces sourires, on sentait aussi la préparation qui avait précédé la compétition amicale, qui en était à sa deuxième édition.

« On fait ça pour s’amuser, mais en même temps, je suis quelqu’un d’assez compétitif », a d’ailleurs reconnu l’analyste politique, animateur à QUB radio et chroniqueur au Journal Jonathan Trudeau.

De toute évidence, plusieurs ont pris leur défi très au sérieux, en se rendant deux, voire trois fois derrière les comptoirs de L’Atelier ces dernières semaines, juste pour parfaire leur technique, et en choisissant des recettes assez recherchées.

Les animateurs, chroniqueurs et journalistes, tous jumelés avec un mixologue, ont eu un mois pour déterminer les saveurs qui allaient se retrouver dans leurs verres.

« Tout le monde est venu très souvent pour apprendre à faire leur cocktail. Ils sont rendus presque des employés, je suis à veille de les engager ! », dit Alexandre Grenier, copropriétaire de l’endroit.

Simplicité

« La meilleure façon de gagner, ce soir, c’est d’être original tout en étant assez simple pour ne pas rater son cocktail, car on s’entend que les gens qui participent ne sont pas mixologues », annonçait-il en début d’événement.

Un jury a goûté chacune des créations, évaluant tout, du temps d’exécution à la présentation. Le public a aussi eu son mot à dire.

La journaliste Elisa Cloutier représentait fièrement votre Journal. Celle qui se trouve en ce moment en congé de maternité avait envie de proposer un cocktail à son image, quelque chose de « frais, léger, pas sucré ».

Le « mom on the loose » avec ses doux arômes de pêche était né !

► La compétition s’est conclue par un coup de théâtre, alors que quatre concurrents l’ont remporté ex æquo : Jonathan Trudeau (QUB radio et Journal), Mélissa Paquet (100.9), Éric Duhaime (FM93) et Martin Dalair (WKND).