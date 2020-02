Les Oilers s’entendent avec un joueur de soutien

Les Oilers d’Edmonton se sont entendus avec l’attaquant Joakim Nygard sur une prolongation de contrat d’un an, mardi.

Les modalités financières de ce nouveau contrat n’ont pas été révélées par l’organisation de l’Alberta.

À sa première saison dans la Ligue nationale, le Suédois de 27 ans a amassé trois buts et six mentions d’aide pour neuf points en 33 parties. Il avait paraphé une entente d’un an et d’une valeur de 925 000 $ avec les Oilers en mai 2019.

Avant de faire le saut en Amérique du Nord, Nygard a passé plusieurs années avec le Farjestads BK de Karlstad dans la meilleure ligue de son pays natal.