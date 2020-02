Manifestations: des centaines de trains du CN paralysés

MONTRÉAL | Le Canadien National a averti, mardi, qu'il devra mettre en veilleuse «imminemment» une grande partie de son réseau ferroviaire si les manifestations visant des voies ferrées partout au pays ne cessent pas bientôt.

Tout particulièrement, le blocage d'une voie ferrée près de Belleville, en Ontario, par des manifestants mohawks appuyant la communauté britanno-colombienne Wet'suwet'en paralyse le seul lien ferroviaire du CN entre l'est et l'ouest du pays. Une liaison entre Prince Rubert et Prince George est aussi paralysée.

«Il n'y a présentement aucun mouvement de trains de marchandises ou de passagers à ces endroits, a détaillé l'entreprise dans un communiqué. Des centaines de trains ont été annulés depuis que les blocus ont commencé, il y a cinq jours. [...] Nous stationnons des trains partout sur notre réseau, mais avec notre espace limité pour ce faire, le CN n'aura pas le choix d'arrêter temporairement le service dans des corridors blés jusqu'à la fin des blocus.»

Encore une pénurie?

VIA Rail a déjà fait état d'environ 24 500 passagers touchés par les annulations de trains. Cela dit, le transport de marchandises est aussi sévèrement impacté – incluant le transport de propane vers le Québec. Rappelons qu'une grève des cheminots du CN en décembre avait provoqué une pénurie de propane dans la province, en pleine période de récolte pour les agriculteurs qui avaient grandement besoin de ce carburant.

Des aliments, des matériaux de construction, et des ressources naturelles sont notamment transportés dans les cargaisons des trains immobilisés. «Des usines et des mines devront bientôt prendre de difficiles décisions, a avancé le président-directeur général du CN, Jean-Jacques Ruest, par communiqué. Le port de Prince-Rupert est déjà pratiquement fermé. Les ports de Montréal et d'Halifax ressentent les effets des blocus.»

Le Port de Montréal a reconnu que la paralysie du réseau du CN a «évidemment» un impact sur ses activités. «Cela dit, jusqu’à maintenant, nous avons peu d’impact majeur pour le mouvement des marchandises, car on est desservis par deux autres grands réseaux soient : CP et camionnage», a tempéré la directrice des communications de l'Administration portuaire de Montréal, Mélanie Nadeau.

Le CN a obtenu des injonctions en Ontario et en Colombie-Britannique réclamant que les manifestants libèrent les voies ferrées. L'entreprise tente de convaincre les autorités locales de faire appliquer ces injonctions.