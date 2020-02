Matapédia: une scierie de Saint-Vianney complètement détruite par un incendie

SAINT-VIANNEY | Un incendie a complètement détruit la scierie Sainte-Irène, située à Saint-Vianney, dans la Matapédia, lundi soir.

Les pompiers ont reçu l’appel vers 19h30 et, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'incendie, il était déjà trop tard: l’embrasement était généralisé. Quatre casernes ont été appelées en renfort. En plus des pompiers de Saint-Vianney, des sapeurs d’Amqui, Saint-René et Lac-au-Saumon ont prêté main-forte.

Selon les premières informations, le feu serait d’origine accidentelle. L’incendie aurait été déclenché par des travaux de soudure. On estime les dommages à plusieurs millions de dollars.

Cette scierie était l’employeur principal de cette petite localité, avec 35 employés. C’est un autre coup dur pour la municipalité de 450 personnes. Le 11 novembre dernier, une des dernières fermes familiales du coin avait aussi été détruite par un incendie.

Le maire de Saint-Vianney, Georges Guérard, a insisté sur l'importance de la scierie dans la région, notamment comme moteur d'activité économique.

«Il y avait un achalandage que l’usine apportait directement aux autres entreprises de la municipalité, telles que l’épicerie et le restaurant.»

Certains pompiers volontaires qui ont été appelés en renfort pour combattre l’incendie étaient eux-mêmes des employés de la scierie.

Les résidents de Saint-Vianney rencontrés mardi s’inquiétaient pour l’avenir de l’entreprise, qui fonctionnait très bien depuis sa relance, il y a quelques années.

Le propriétaire de la scierie Sainte-Irène a confirmé à TVA Nouvelles que, si les assurances l’indemnisent, sa volonté est de reconstruire l’usine.