Recyclage: les entreprises seront responsables de leurs emballages et contenants

Le gouvernement du Québec veut que les entreprises qui produisent des contenants, des emballages ou des imprimés soient responsables de les recycler.

Si la réforme proposée est adoptée à l’Assemblée nationale, les entreprises «seront responsables de leurs produits du début à la fin de leur cycle de vie» et «prendront donc en charge leur récupération, leur tri, leur conditionnement et leur recyclage», selon le ministre de l'Environnement Benoit Charette.

Il a dit mardi en conférence de presse à Montréal que ce principe «de la responsabilité élargie des producteurs» permettra d’améliorer la performance du recyclage au Québec.

Il a ainsi annoncé une enveloppe de 30,5 millions $ pour aider et moderniser les centres de tri, ainsi que pour trouver des débouchés pour les produits recyclés.

Le gouvernement québécois veut que 75 % des matières recyclables le soient d’ici 2025 et que ce niveau atteigne 90 % d’ici 2030.

«Des pénalités ou l'obligation d'investir dans l'amélioration du système seront prévues en cas de non-atteinte des objectifs», prévient le ministre de l’Environnement par communiqué.

Les producteurs d’emballages, de contenants ou d’imprimés devront conclure des ententes avec les municipalités pour la collecte.

C’est RECYC-QUÉBEC qui agira pour le compte des entreprises et qui devra s’assurer que les objectifs soient atteints.

«Il est très important de regagner la confiance du public envers la gestion de nos matières recyclables. Non seulement les réformes proposées permettront de générer davantage de matières de qualité, qui pourront être plus facilement valorisées et réduire le recours à l'enfouissement, mais elles permettront aussi d'assurer une performance économique et environnementale accrue de tous les acteurs de l'industrie québécoise de la récupération et du recyclage», a dit le ministre Charrette par communiqué.

Cette réforme vise tous les producteurs d’emballage ou de contenants pour des produits vendus au Québec, qu’ils soient basés ou non dans la province.

Avec la fermeture des marchés d’exportations pour les matières recyclables, les centres de tri du Québec traversent une crise. Aux prises avec des difficultés financières, certains ont déclaré faillite, tandis que d’autres ne savent pas quoi faire avec leurs matières recyclables.

La CMM applaudit

La Communauté métropolitaine de Montréal a approuvé cette réforme proposée par Québec

«Dans le contexte actuel, il était urgent d’agir et nous sommes très satisfaits de voir que le gouvernement du Québec a entendu nos recommandations., a affirmé la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante. Conjuguées à l’élargissement de la consigne, ces nouvelles mesures nous permettront vraiment de rehausser notre performance de la gestion des matières résiduelles et d’atteindre l’objectif métropolitain de recycler 70 % de nos matières recyclables. »