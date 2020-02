Salon ARQ Contacts Chaudière-Appalaches

L’Association Restauration Québec (ARQ), qui fait la promotion de l’achat bioalimentaire local depuis des années auprès des restaurateurs de la province, offre la possibilité à ceux de la région Chaudière-Appalaches de rencontrer plusieurs transformateurs bioalimentaires de leur coin lors de son Salon ARQ Contacts, qui se tient aujourd’hui, de 14 h 30 à 18 h, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Une quarantaine de fournisseurs de produits et services ainsi qu’une quinzaine de transformateurs bioalimentaires régionaux seront présents. La Fondation ARQ profitera du Salon pour décerner un prix Chapeau restaurateurs régional à un restaurateur ou à une restauratrice s’étant démarqué.

Le Grand festin marin

L’événement phare de la Fondation Élan, le Festival des vins de Californie, ne fera pas escale à Québec cette année. Or, la Fondation s’est retroussé les manches en mettant sur pied un tout nouvel événement qui se tiendra au Terminal de croisières de Québec, le jeudi 21 mai, en partenariat avec l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP) et le restaurant Le Quarante 7. Le Grand festin marin proposera aux convives du homard et du crabe ainsi qu’une multitude de poissons et fruits de mer servis à volonté, le tout jumelé à un accompagnement de produits vinicoles. Au chapitre des partenaires, la Fondation Élan pourra de nouveau s’appuyer sur Mario Girard, président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec, Lynda Dallaire, du Groupe Dallaire, et de Kathleen Bilodeau (photo), directrice générale de la Caisse Desjardins Sillery/Saint-Louis-de-France qui agira à titre de présidente d’honneur. Les profits de la soirée serviront à appuyer le CIUSSS-CN - IRDPQ et soutenir les enfants, les adultes et les aînés ayant une déficience physique et sensorielle. Pour réserver en ligne : fondationelan.com ou par téléphone 418 529-9141, poste 4366. Les places sont limitées.

Un homme d’expérience

Serge Duclos (photo), homme bien connu dans le milieu de l’employabilité à Québec, assumera dorénavant à la fois la direction générale du Salon Carrière Formation de Québec et celle du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, deux organisations qui collaborent avec succès depuis de nombreuses années. Serge Duclos œuvre dans le milieu associatif depuis plus de 25 ans à titre de gestionnaire et d’administrateur. Il détient une riche expertise en gestion et en saine gouvernance d’organismes à but non lucratif (OBNL). Directeur général du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau depuis huit ans, il agit également à titre de consultant et de formateur en gouvernance d’OBNL pour le Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière et le Collège des administrateurs de sociétés.

Fonds Guay-Ricard

La Fondation Québec Philanthrope (FQP) m’annonce la création du nouveau « Fonds philanthropique – Guay-Ricard », fonds qui s’ajoute aux quelque 750 fonds philanthropiques de la Fondation. Ce fonds a pour mission de soutenir des organismes dans le domaine de l’éducation, organismes qui s’adressent aux jeunes à partir du primaire, et de soutenir l’action communautaire à travers des organismes canadiens reconnus. Sur la photo, de gauche à droite : Me Danny Galarneau, avocat en litige Fasken et secrétaire du CA de la FQP ; Ginette Guay, créateur de fonds ; Karen Bouchard, directrice générale, FQP ; Émilie Cyrenne-Parent, conseillère – Fonds philanthropique et dons planifiés, FQP.

Anniversaires

Richard Thibault (photo), président de RTCOMM Inc., firme spécialisée en gestion de risques et résolution de crises, 65 ans... Stéphane Modat, chef des cuisines, Château Frontenac... Maxime Talbot, ex-hockeyeur québécois de la LNH, animateur à RDS, 36 ans... Jennifer Aniston, actrice de télé et de cinéma, 52 ans... Sheryl Crow, interprète et compositrice américaine, 58 ans... Pierre Curzi, acteur, scénariste, 74 ans... Serge Lama, chanteur français, 77 ans... Eddie Shack, joueur de hockey de la LNH (1958-74), 83 ans.

Disparus

Le 11 février 2019. Réal Giguère (photo), 85 ans, figure emblématique de Télé-Métropole, animateur, comédien et scénariste... 2018. Vic Damone, 89 ans, chanteur et acteur américain d’origine italienne... 2016. Kevin Randleman, ancien champion poids lourd de l’UFC, 44 ans... 2012. Whitney Houston, 48 ans, l’une des chanteuses les plus populaires au monde... 2011. Roger Gosselin, 75 ans, ancien animateur de radio et de télévision (TVA)... 2011. Chuck Tanner, 82 ans, ex-gérant au baseball majeur... 2007. René Lévesque, 81 ans, prêtre, théologien, philosophe, géographe et archéologue... 2000. Roger Vadim, 72 ans, réalisateur, comédien et scénariste français... 1994. Nicole Germain, 77 ans, grande dame de la radio et de la télévision québécoise.