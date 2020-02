1, 2, 3, go, pee-wee, pee-wee (air connu)

Le 61e Tournoi international de hockey pee-wee prend son envol aujourd’hui pour se poursuivre jusqu’au 23 février au Centre Vidéotron avec ses 120 formations provenant d’un nombre record de 20 pays, dont la Croatie et la Corée du Sud. Le premier match est prévu pour 9 h 15 ce matin. En plus de permettre à des milliers de jeunes de vivre un rêve, le tournoi a toujours eu le Patro Roc-Amadour à cœur. En 60 ans, le tournoi a remis au Patro plus de 2,4 M$.

Pour l’amour de l’art...

Gabrielle Lapointe (photo), future finissante du programme d’éducation internationale (PEI) du Collège Jésus-Marie de Sillery, vous invite au spectacle-bénéfice Pour l’amour de l’art, qui sera présenté le jeudi 20 février à la Salle Dina-Bélanger, qui réunira sur scène la jeune fille et le ténor Marc Hervieux (photo). Tous les profits amassés par la vente des billets seront remis à la Fondation des Artistes, dont le mandat est de soutenir les artisans issus de toutes les sphères artistiques faisant ponctuellement appel à l’aide de la Fondation. Âgée de seulement 16 ans, Gabrielle, jeune chanteuse qui est également comédienne et musicienne, a choisi de produire ce spectacle-bénéfice à titre de projet final dans le contexte de sa dernière année de secondaire. Gabrielle désirait découvrir toutes les étapes de la production d’un spectacle afin d’approfondir ses connaissances d’un métier qu’elle exerce depuis plusieurs années déjà. Renseignements : https://www.facebook.com/GabLartiste/

Ouverture de la mise en candidature

Le président du CA de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), Martin Cousineau, m’annonce la nomination de Mélanie Kéroack (photo), directrice positionnement stratégique, communication et marketing, à titre de présidente et chef de la direction (PCD) intérimaire, et celle d’Étienne Cummings (photo), directeur relations publiques et affaires gouvernementales, à titre de 1er porte-parole de l’organisation. Tel qu’annoncé précédemment, Julie Bédard, l’actuelle PCD de la CCIQ, quittera ses fonctions le 21 février et la période de mise en candidature pour lui succéder est ouverte depuis peu.

65 ans de mariage

Benoît Pelletier et Denise Barrette (photos) se sont mariés à Québec le 12 février 1955 et célèbrent donc aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Le couple, qui demeure à la Villa Bellevue de Pont-Rouge, a 8 enfants, 14 petits-enfants et une quinzaine d’arrière-petits-enfants. M. Pelletier a fait carrière comme débardeur pendant que Denise s’occupait des enfants. Félicitations à vous deux.

Anniversaires

Alex Galchenyuk (photo) attaquant du Wild du Minnesota (LNH), 26 ans... Pierre Bernatchez, professionnel de golf... Guylaine Gagné, consultante pour une filiale de SSQ Groupe financier... Kevin Fortin Simard, golfeur natif de Roberval, 34 ans... Owen Nolan, ex-joueur de la LNH avec les Nordiques de 1990 à 1995, 48 ans... Dean Bergeron, ex-athlète paralympique québécois, 51 ans... Gregory Charles, homme-orchestre québécois, 52 ans... Michel Petit, ex-défenseur avec les Nordiques de 1989 à 1991, 56 ans... Deano Clavet, ex-boxeur professionnel, comédien et acteur, 59 ans... Pierre-Hugues Boisvenu, président fondateur de l’Association des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues, 71 ans... Élaine Bédard, hôtesse de télévision (Couche-Tard), 87 ans.

Disparus

Le 12 février 1920. Aurore Gagnon (photo) 10 ans, Aurore l’enfant martyre victime de maltraitance de la part de sa belle-mère et de son père... 2018. Louise Latham, 95 ans, actrice américaine (Bernice Edgar dans le film de 1964 d’Alfred Hitchcock, Marnie)... 2017. Al Jarreau, 77 ans, légendaire chanteur américain de jazz récompensé sept fois par les Grammys... 2016. Kenny Easterday, 42 ans, l’homme-tronc rendu célèbre par le film de Claude Gagnon... 2015. Raymond Parrot, 75 ans, ex-directeur général de Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC de Lévis... 2014. Sid Caesar, 91 ans, acteur, scénariste et compositeur américain... 2012. David Kelly, 82 ans, acteur irlandais... 2009. Alison Des Forges, 66 ans, historienne américaine... 2000. Tom Landry, 75 ans, entraîneur de la NFL, a dirigé les Cow-boys de Dallas pendant trois décennies... 2000. Charles Schulz, 77 ans, bédéiste, créateur de Peanuts... 1979. Jean Renoir, 85 ans, réalisateur, scénariste et producteur français.