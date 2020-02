BISSON, Bernard



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le lundi 3 février 2020, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé monsieur Bernard Bisson, époux de madame Berthe Giguère, fils de feu Louis Bisson et de feu Germaine Loubier. Il demeurait à Saint-Georges, a travaillé de nombreuses années dans le domaine forestier, ancien hôtelier et propriétaire du Gîte la Sérénade depuis plus de 30 ans. Monsieur Bernard Bisson sera exposé aule jeudi 13 février de 19h à 21h30 et vendredi en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 8h30.et de là au cimetière paroissial. Monsieur Bernard Bisson laisse dans le deuil outre son épouse madame Berthe Giguère, ses enfants: Paul, Pierre (Lucie Blanchette), Raymonde (Martin Lebeau), Marlène (Franck Garcia), Michèle (Philippe Maurice), Danièle (Pierre Cloutier); ses petits-enfants: Véronique, Catherine, Klorane, Jordan, Célestin, Florent, Merlin, Atlantide, Océane, Laura, Jacob, Justin, Laurence, Raphaël, Matilda et Coralie; ses arrière-petits-enfants: Bryan, Gabrielle, Louis-Philippe, Mathis, Émile et Jules. Il était le frère de: Julienne (feu Henri-Rock Poulin), Roméo (Annette Miller), Jean-Louis (Paule Girard), Eugène (Doris Bisson), Fernande, Richard (Lorraine Smyth), Louise (feu Charles A. Bourque), Ginette, Suzanne (Angelo Giacomoni) et Pierrette (Marquis Bolduc). Il était le beau-frère de: Jacqueline (feu Jean-Paul Gilbert), feu Gaétan (Colette Caron), feu Gabriel (feu Rachelle Mathieu), Lise (Jean-Yves Mathieu), Blandine (feu Patrick Hedrington), Esther (Yves Gravel), Édith, Doris (Yves Fréchette) et Lawrence. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Bénévole Beauce- Sartigan, pour les aînés proches aidants 11 400, 1re avenue, bureau 120-A, St-Georges QC G5Z 2A7 www.benevolatbeauce.com