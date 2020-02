THOMASSIN, Yvon



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 7 février 2020, à l'âge de 62 ans et 11 mois, est décédé monsieur Yvon Thomassin, conjoint de madame Carole Poirier, fils de feu madame Lauré-Anne Le Rossignol et de feu monsieur Jean-Baptiste Thomassin. Il demeurait au Lac-Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 13 février 2020, de 9 h 30 à 11 h 15. À sa demande, il y aura simplement une prière au salon funéraire en guise de cérémonie. Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Poirier; ses enfants: Karine (Martin Boivin), Valérie (Diego Munoz), Krystine (Benoît Boucher) et sa belle-fille Sonia Gauvin (Alain Beaulieu). Il laisse également dans le deuil les petits-enfants de la famille Thomassin: Benjamin, Gabrielle, James, Zack, Nolan et ceux de la famille Poirier, Mathieu, Simon et Samuel; ses sœurs Marie (Pierre Vallée) et Danielle (Michel Vallée); son beau-frère Jacques Borne (feu France); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poirier et leur conjoint respectif, s'ajoute tous les autres membres de sa famille et ceux de la famille de sa conjointe ainsi que ses ami(e)s. Sa conjointe remercie très sincèrement le personnel du CERCEO pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme au cours des quatre dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.