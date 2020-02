THIBODEAU, Lucienne



À la Résidence Denis Marcotte de Thetford-Mines, le 4 février 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lucienne Thibodeau, fille de feu Hormidas Thibodeau et de feu Yvonne Poulin. Elle demeurait à Saint-Odilon.La famille recevra les condoléances aujeudi le 13 février de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte (Guy Maheux), Kathleen (Michel Levasseur), Anne (Renaud Gagné), Sandra (André Vachon) et Erika; ses 10 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur d'Henri-Louis (feu Marie-Laure Vachon), feu Germain (feu Pauline Pouliot), feu Jeannette (feu Jules-Aimé Vachon) Monique (Lainé Gosselin), Cécile (feu Normand Maheux), Marcel (Nicole Bellavance), Mgr François, Marie-Claire (Jean-Noël Labbé), Paul et Juliette (John Enos). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence Denis Marcotte de Thetford-Mines pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca