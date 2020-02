GOSSELIN, Suzanne Toulouse



Au Centre d'Hébergement du Fargy, le 8 févier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Suzanne Toulouse, épouse de feu M. Gaston Gosselin. Elle demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 13 février 2020 de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, de 9h à 10h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre sa fille Mireille. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Annick (Roger Tremblay), Christian; sa petite-fille Ariane (Andy Lanthier Wilson), ses frères, sœurs, beau- frère et belles-sœurs: Jacques (Patricia Keays), Marc (Cristina Arevalo), Francine (André Lauzière), feu Fabien (Pierrette Bacon), feu Roch (Annette Gosselin); de la famille Gosselin: Jeannine (feu Paul-Henri Vaillancourt), feu Lorenzo (Marcelle Vaillancourt); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère et sa belle-sœur Claude (Gisèle Lapointe), ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean-Marie Gosselin, Lucette Gosselin, Jacques Gosselin (Lise Jean). La famille remercie le personnel du Centre d'Hébergement Côté Jardins et ceux du Centre d'Hébergement du Fargy pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la La Boussole (aide aux proches d'une personne atteinte de maladie mentale) 302, 3e Avenue Québec (Québec) G1L 2V8 Tél.: 418 523-1502 www.laboussole.ca