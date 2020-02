Abolition des bagarres dans la LHJMQ: Yanick Jean n’a «aucun problème avec ça»

La semaine prochaine, les propriétaires des 18 équipes du circuit Courteau seront appelés à voter concernant l’interdiction définitive des combats dans la LHJMQ. Plusieurs entraineurs du circuit se sont déjà prononcés en faveur d’une réglementation plus contraignante pour les joueurs qui déciderait de jeter les gants. Cette fois, c’est l’entraineur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean qui, à son tour, a fait valoir son appui au circuit Courteau afin d’enrayer les bagarres dès la saison 2020-2021.

Photo d'archives, ROGER GAGNON

«Je supporte ça. Je sais pertinemment que le nombre de bagarres a diminué considérablement lors des 10, 15 dernières années. Je crois que tout le monde est plus conscientisé par rapport à la situation [des commotions cérébrales]. Pour moi, qu’on les enlève, je n’ai absolument aucun problème avec ça. Qu’un joueur se batte et qu’il soit par la suite expulsé de la rencontre en raison de sa bagarre, c’est correct selon moi. Plusieurs autres sports agissent ainsi», a laissé entendre Jean après la plus récente séance d’entrainement des Sags, au pavillon de l’agriculture.

Rappelons que pour que le projet de règle soit adopté, seulement deux tiers des votes seront nécessaires, soit 12 propriétaires.

Un risque pour les étoiles?

Bien que la plupart des gens s’entendent pour dire que la ligue ferait un autre pas dans la bonne direction en ce qui a trait à l’enrayement des commotions cérébrales, quelques-uns croient que les super-vedettes pourraient être davantage visées par des coups vicieux. Qu’à cela ne tienne, pour Yanick Jean, le fait d’interdire les bagarres dans la LHJMQ ne voudrait pas nécessairement dire que les coups vicieux augmenteraient envers les meilleurs joueurs.

«Avec les règlements d’instigateurs et d’agresseurs, le hockey ne fonctionne tout simplement plus comme ça. On voit de moins en moins de coups salauds et on essaie même d’enrayer les mises en échec dangereuses. Les gens des comités de discipline dans les différentes ligues prennent les actions nécessaires pour enrayer les coups à la tête et que ces joueurs-là soient protégés. En 2020, les joueurs n’ont plus besoin de se faire défendre par d’autres avec des batailles », a ajouté Jean.

En se dotant de cette réglementation, la LHJMQ deviendrait le premier circuit de hockey junior au Canada, devant la ligue de l’Ouest et de l’Ontario, à se doter d’une telle politique.