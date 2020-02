Billets plus chers pour un bord d’allée

Les fans de Megadeth qui achètent cette semaine des billets pour les concerts prévus à la Place Bell de Laval et au Centre Vidéotron de Québec, en octobre, doivent débourser 10 $ ou 20 $ supplémentaires s’ils veulent obtenir des sièges au bord d’une allée.

Ils ne sont pas les seuls à faire les frais de la nouvelle astuce qu’ont trouvée les promoteurs de spectacles pour monnayer certains « privilèges » dans les grands amphithéâtres.

L’offre « Bord d’allée » est aussi en vigueur pour les concerts à venir des Black Keys, Slipknot et Journey, à Québec, Montréal et dans les autres villes que visiteront ces tournées.

« Profitez de la commodité d’un accès facile aux concessions, aux toilettes et aux sorties des lieux », explique-t-on dans la billetterie virtuelle de Ticketmaster.

En analysant les mises en vente de leurs spectacles, les promoteurs se sont aperçus que les places en bout de rangée partaient rapidement. Pas fous, ils ont décidé de lui accoler un tarif, comme ils le font déjà avec la possibilité d’entrer en premiers dans la salle de spectacles ou d’avoir son propre bar, par exemple.

Photo courtoisie Gabriel Marchesseault

Porte-parole

« On va le voir de plus en plus. Le bout d’allée est considéré comme la zone avant-scène dans un festival. Les gens y sont mieux placés que les autres », explique un porte-parole de Québecor Sports et divertissement, Gabriel Marchesseault.

Offre et demande

Est-ce que ça va trop loin ? C’est la loi de l’offre et la demande, plaide-t-on chez Québecor, qui suit la tendance du marché en imposant ces nouveaux tarifs. « Si le produit existe, c’est parce qu’il y a une demande. Nous sommes à l’aise avec ça », indique M. Marchesseault.

Lors de la prévente du concert de Megadeth à Québec, cette semaine, les deux sièges en bord d’allée des sections 100 étaient en vente à 118,90 $ chacun, soit 20 $ de plus que le prix régulier du billet. À Laval, ce sont les quatre sièges de chaque bout de rangée qui étaient visés.

Pour la visite de Journey au Centre Vidéotron, en juillet, la différence de prix entre les places bord d’allée et les régulières s’établit à 20 $ au parterre et au niveau 100. Aux niveaux 200 et 300, elle est de 10 $.