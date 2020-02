Commentaires inappropriés: Jeremy Roenick est déçu et fâché par la décision de NBC Sports

Jeremy Roenick ne sera pas de retour comme animateur au réseau NBC Sports et il s’est dit très déçu et fâché par cette décision qu’il a annoncée mercredi dans une vidéo sur son compte Twitter.

NBC Sports avait suspendu l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey le 23 décembre pour une série de commentaires inappropriés à connotation sexuelle.

«Quelle blague!», a-t-il écrit avant diffuser cette vidéo mercredi.

Il s’est dit choyé d’avoir pu partager son amour, sa passion et sa connaissance pour le hockey avec les spectateurs, ajoutant qu’il sera bientôt à l’antenne.

«Je ne serai pas parti pour longtemps. Je vais revenir meilleur et plus motivé pour vous donner le meilleur divertissement et le meilleur de moi», a ajouté l’ancien porte-couleurs des Blackhawks de Chicago, des Coyotes de Phoenix, des Flyers de Philadelphie, des Kings de Los Angeles et des Sharks de San Jose.

L’homme de 50 ans avait été sanctionné pour des commentaires déplacés envers l’animatrice Katryn Tappen, également employée par NBC, lorsqu’il a été invité au podcast «Spittin’ Chiclets» le 19 décembre dernier.

Roenick a raconté que sa femme et lui étaient en voyage au Portugal avec Tappen, qui est une bonne amie du couple, lorsqu’un membre du personnel lui aurait demandé si les trois avaient des rapports sexuels.

«Je lui ai fait croire que nous allions au lit les trois ensemble tous les soirs, a révélé l’ex-hockeyeur aux animateurs du podcast. Je ne dirais pas non à ce que ça arrive pour de vrai, par contre.»

Roenick y a aussi été de commentaires semblables envers Patrick Sharp, qui est aussi l’un de ses collègues. «Il est si beau. Je devrais y penser à deux fois si jamais il me le demandait [d’avoir des rapports]. Je ne dirais pas non tout de suite.»

Lors de la même émission, Roenick a mentionné que Tappen et Sharp étaient deux de ses meilleurs amis et qu’il admirait leur éthique de travail. «Katryn Tappen est l’une des personnalités sportives les plus professionnelles que je connaisse. Elle est sans aucun doute l’une de mes personnes préférées au monde», a-t-il dit.

Malgré tout, NBC Sports l’avait suspendu sans paie et finalement choisi de couper les ponts avec l’ancienne vedette.