«Débrise-nous»: une nouvelle chanson d'amour de Luce Dufault

Sept ans après «Du temps pour moi», Luce Dufault s'apprête à présenter «Dire combien je t'aime», un nouvel album de chansons originales. Avant la sortie prévue le 6 mars, elle en offre un premier extrait intitulé «Débrise-nous».

Écrit par l'artiste des mots David Goudreault, le texte a été posé sur des arrangements sobres composés par Richard Séguin, grand complice de Luce Dufault. La pièce parle d'un «amour fou furieux, sous un ciel d'orage».

La prévente du disque «Dire combien je t'aime» débutera jeudi sur iTunes. Outre Goudreault et Séguin, on pourra entendre les contributions de Daniel Lavoie et Thierry Séchan sur cette effort composé de 14 chansons.

Luce Dufault présentera le résultat de son plus récent travail en studio à compter de septembre prochain, dans plusieurs villes du Québec. Pour l'instant, une vingtaine de dates sont inscrites à l'horaire de l'artiste jusqu'en mai 2021.