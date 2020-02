Et de 30 pour Price ! Non, on ne parle pas de 30 victoires, mais de 30 matchs de qualité, soit des matchs avec un taux d’efficacité de 0,900 ou plus, ou des matchs dans lesquels un gardien donne une chance à son équipe de gagner.

Mine de rien, il s’agit d’un sommet dans la LNH, un sommet que Price partage avec Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg. On parle ici des deux hommes les plus occupés dans la LNH.

Dans un monde idéal, chaque bonne performance devrait signifier une victoire, mais hélas, ce n’est pas le cas pour la majorité des gardiens, surtout ceux évoluant dans les équipes ordinaires, comme Price (19-7-4) et Hellebuyck (23-3-4).

Price a une fiche de 19-7-4 dans ses matchs 0,900 ou plus et Hellebuyck, 23-3-4. En comparaison, Vasilevskiy présente un dossier de 24-2-1 avec ce type de performance avec le puissant Lightning de Tampa Bay, donc plus de victoires que Price et Hellebuyck, même s’il n’a joué que dans 41 matchs comparativement à 47 pour Price et 46 pour Hellebuyck.

Vasilevskiy est donc presque assuré d’une victoire chaque fois qu’il joue bien, soit 88,8 % du temps, ce qui s’agence bien avec son numéro 88. Dans le cas de Price on tombe à 63,3 % et Hellebuyck, 76,6 % pour le ratio de victoires par match de qualité.

Inversement, Vasilevskiy a une fiche de 5-7-2 lorsqu’il joue sous la barre des 0,900, comparativement à 5-12-0 pour Price et 2-13-1 pour Hellebuyck. Sans rien enlever à Vasilevskiy, qui est en feu, on peut dire : béni soit le gardien qui joue pour le Lightning.

Dans la défaite de 3-2 contre les Coyotes de l’Arizona, on peut reprocher deux buts à Price, le premier et le troisième, mais sa marge d’erreur est plutôt mince, comparativement à Vasilevskiy.

Mine de rien, Price a gagné trois rangs cette semaine pour accéder au 4e échelon, son meilleur classement de la saison. Vasilevskiy a reculé au 5e rang.

Les deux gardiens ont présenté le même taux d’efficacité de 0,936 dans la semaine, mais Price a reçu une vingtaine de tirs de plus.

Quelle séquence !

Donnons à César ce qui appartient à César, Vasilevskiy a beau jouer pour une équipe talentueuse et en confiance, il n’a pas subi la défaite en temps réglementaire depuis le 16 décembre. Sa fiche depuis est de 16-0-2, 0,931, 2,03.

L’étonnant Elvis Merzlikins a toutefois mieux performé depuis cette date malgré trois défaites avec un dossier de 12-3-2, 0,950, 1,57. Le gardien des Blue Jackets de Columbus a gagné six rangs cette semaine dans notre classement et il se retrouve au 6e rang de notre bulletin hebdomadaire. Sa fiche dans la dernière semaine, 2-1-1, 0,960 et 1,67.

Grubauer tient bon

L’Avalanche du Colorado est une équipe à surveiller. Plusieurs doutent de Philipp Grubauer comme numéro un, et on se demande si le directeur général, Joe Sakic, ira chercher un gardien, mais Grubauer tient à son job.

Il n’a accordé que trois buts en trois matchs avec des victoires sur les Sabres, les Sénateurs et les Blue Jackets dans la dernière semaine.

Les seconds au boulot

Dans le contexte de la course aux séries éliminatoires, certains auxiliaires ont fait le travail récemment, dont Juuse Saros (Nashville), Antti Raanta (Arizona), Carter Hart (Philadelphie), Jack Campell (Toronto) et Jaroslav Halak (Boston).

Ce travail est tellement important. Parlez-en à Marc Bergevin, qui doit regretter amèrement l’embauche de Keith Kinkaid.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 Connor Hellebuyck WPG 10451 2 Tuukka Rask BOS 10395 3 Ben Bishop DAL 10381 4 Carey Price MTL 10380 5 Andrei Vasilevskiy TBL 10376 6 Elvis Merzlikins CBJ 10354 7 Tristan Jarry PIT 10345 8 Robin Lehner CHI 10344 9 Jacob Markstrom VAN 10344 10 Darcy Kuemper ARI 10330 11 David Rittich CGY 10296 12 Frederik Andersen TOR 10289 13 MacKenzie Blackwood NJD 10269 14 Jaroslav Halak BOS 10256 15 Anton Khudobin DAL 10251 16 Jordan Binnington STL 10249 17 Linus Ullmark BUF 10246 18 Semyon Varlamov NYI 10238 19 Marc-Andre Fleury VEG 10229 20 John Gibson ANA 10222 21 Philipp Grubauer COL 10215 22 Thomas Greiss NYI 10214 23 Joonas Korpisalo CBJ 10211 24 Antti Raanta ARI 10205 25 James Reimer CAR 10189 26 Corey Crawford CHI 10185 27 Jonathan Bernier DET 10183 28 Mikko Koskinen EDM 10163 29 Sergei Bobrovsky FLA 10161 30 Ilya Samsonov WSH 10133

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.