Être célibataire à la Saint-Valentin: 10 idées d'activités pour passer une belle soirée

Qui a dit que la Saint-Valentin devait être une journée déprimante pour quiconque n’est pas dans une relation de couple?

Au contraire, la fête de l’amour représente pour une personne célibataire l’occasion idéale de se gâter et de prendre du temps pour soi.

Voici donc 10 idées d’activités à faire en solo à Québec le soir de la Saint-Valentin.

Se détendre dans un spa

Pas besoin d’être accompagné pour profiter des vertus apaisantes du spa! À l’inverse, le fait d’être seul permet de profiter au maximum de cette expérience relaxante, que ce soit en voguant d’une station à l’autre à son rythme ou même en s’offrant une petite sieste dans la zone de détente.

Dans n’importe quel centre de spa de la région (la plupart sont répertoriés ici).

Sortir au cinéma ou écouter un film à la maison

Ce ne sont pas les bons films qui manquent ces temps-ci au cinéma ou en location, alors que la soirée des Oscars s'est tenue dimanche. Pourquoi ne pas profiter de la Saint-Valentin pour visionner un long métrage qui s'est démarqué lors de cette grande cérémonie?

Voyez quels films se sont distingués lors de la soirée des Oscars ici.

Explorer son esprit créatif dans un café de peinture sur céramique

Difficile de ne pas s’enfermer dans sa bulle lorsqu’on est en pleine création; le contexte d'une soirée en solo est donc idéal pour explorer ses talents fantaisistes. Les cafés de peinture sur céramique sont des lieux parfaits pour sortir l’artiste en soi, que l’on soit débutant ou expert.

Crackpot Café: 1005, route de l’Église

Céramic Café Studio: 435, rue Saint-Joseph

S’éclater lors d'un spectacle intime de Gab Paquet

En hommage «aux dieux de l’amour physique et céleste», le coloré chanteur Gab Paquet convie le public à un spectacle le 14 février au Maelstrøm Saint-Roch. On peut difficilement trouver mieux comme sortie à la Saint-Valentin qu’une soirée avec ce roi du kitsch.

Si vous manquez votre chance, le grand charmeur sera de passage le lendemain au café Ringo de Saint-Casimir.

Maelstrøm Saint-Roch: 181, rue Saint-Vallier Est

S’offrir des fleurs

Pas besoin d’attendre l’âme sœur pour embellir son appartement avec un bouquet de fleurs! Rien n’empêche de se faire plaisir en s’offrant soi-même cette belle pensée.

Dans n’importe quel fleuriste

Rendre visite aux chats d’un café félin

Quoi de plus réconfortant que le doux ronronnement d’un chat? À défaut d’avoir un rendez-vous galant le soir de la fête de l’amour, les célibataires trouveront chez nos amis félins les valentins idéaux.

Café félin Ma Langue aux Chats: 307, rue Saint-Paul

ÖmerCafé: 1900, 18e Rue

Découvrir une exposition au musée

La région de Québec regorge d’institutions muséales, qui proposent une pluralité d’expositions fascinantes et variées. La découverte des musées en solo permet d’explorer les diverses pièces à son rythme, sans pression.

Le hasard fait bien les choses, la très attendue exposition sur Frida Kahlo sera justement ouverte au public dès le 13 février au Musée national des beaux-arts du Québec!

Les musées et lieux d’exposition de Québec sont répertoriés ici.

Se commander une bonne bouffe

Photo Adobe Stock

Pour ceux qui se sentent pantouflards, une façon simple et agréable de se gâter à la Saint-Valentin est de se faire livrer un bon repas. L’avantage d’être seul: pas besoin de faire de compromis pour le choix du restaurant!

S'offrir un cadeau dans une soirée de magasinage

Bien qu’une séance de magasinage puisse être fort agréable avec des proches et des amis, l’expérience est d’autant plus efficace en solo. On peut alors se concentrer sur ses boutiques préférées et prendre autant de temps que nécessaire pour choisir ses achats.

Rassembler tous ses amis célibataires pour un souper

Photo Adobe Stock

Comme la majorité des couples passeront leur soirée du 14 février en tête à tête, la plage horaire sera libre dans l’agenda de plusieurs célibataires. Profitez de l’occasion pour créer un rassemblement inoubliable entre amis. De quoi rendre secrètement jaloux vos proches en couple!