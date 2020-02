Howard partira à point

Certaines décisions qui ne sont pas importantes aux yeux du grand public peuvent avoir un impact sur les performances d’une formation. C’est le cas de Todd Howard, qui sera le responsable de la ligne défensive des Alouettes en 2020.

• À lire aussi: De retour à la maison

Il est l’un des entraîneurs qui ont été le plus affectés par le départ de Mike Sherman avant la dernière saison. Pendant la saison morte, il a été nommé responsable des secondeurs.

Toutefois, avec la nomination de Khari Jones, Howard est redevenu responsable de la ligne défensive. Le boulot qu’il occupait depuis son arrivée dans la Ligue canadienne avec les Blue Bombers de Winnipeg depuis 2013.

« Comme entraîneur, j’avais passé toute la saison morte à me préparer pour diriger des secondeurs, a expliqué Howard au Journal de Montréal. Depuis la fin de la dernière saison, j’ai passé beaucoup de temps à revenir dans ma philosophie de responsable de la ligne défensive.

« Je travaille comme un acharné et j’espère la même chose de la part de mes joueurs. »

Reviendra ou pas ?

Le visage de la ligne défensive pourrait changer, si l’on se fie aux propos de Danny Maciocia. Toutefois, il n’est pas écarté que plusieurs joueurs de l’an dernier soient de retour avec les Alouettes.

« On voudra mettre plus de pression sur le quart adverse. De cette façon, ça va améliorer tout le reste de notre unité défensive, a expliqué Howard. L’an dernier, ce ne fut pas négatif comme bilan, mais on n’a pas été capables de récolter assez de sacs.

« Mes joueurs ont eu de la difficulté à bousculer la ligne offensive adverse. J’ai demandé à mes plaqueurs de prendre de 15 à 20 livres de muscle durant leur préparation hivernale pour devenir plus forts.

« Je ne laisse rien au hasard et je suis convaincu que notre unité sera encore meilleure en 2020. »