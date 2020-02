La soirée des Sedin

Seuls joueurs à avoir inscrit 1000 points dans l’uniforme des Canucks de Vancouver, les jumeaux Sedin ont été honorés mercredi soir par l’organisation de la Colombie-Britannique avant la rencontre à domicile contre les Blackhawks de Chicago.

Dans une touchante cérémonie, le numéro 22 porté par Daniel et le 33 de Henrik ont été retirés pour souligner leurs exploits.

En s'adressant à la foule, les jumeaux Sedin ont notamment eu une pensée pour Jay Bouwmeester, le défenseur des Blues de St. Louis qui a dû être réanimé à la suite d'un arrêt cardiaque subi dans un match disputé mardi à Anaheim.

Les Suédois sont les seuls frères à avoir atteint le plateau des 1000 points et des 1300 parties jouées dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Leur carrière de 17 saisons a été marquée par un titre chacun de meilleur pointeur de la LNH.

En effet, Henrik a mis la main sur le trophée Art-Ross pour la saison 2009-2010, tandis que Daniel l’a remporté en 2010-2011. Aucune autre paire d’une même fratrie n’a réussi cet exploit lors de deux saisons consécutives. Seulement deux autres duos de frères ont gagné le titre du meilleur compteur dans la LNH, soit Charlie et Roy Conacher, avec Toronto et Chicago respectivement, dans les années 1930 et 1940, ainsi que Doug et Max Bentley avec Chicago dans les années 1940.

Des chiffres révélateurs

Henrik s’est distingué par ses qualités de passeur, puisqu’il a totalisé 830 mentions d’aide ainsi que 240 buts pour un total de 1070 points en 1330 matchs. Daniel était davantage un buteur avec 393 réalisations et 648 aides pour une somme de 1041 points en 1306 affrontements.

Aussi, Henrik a remporté le trophée Hart, remis au joueur de la LNH le plus utile à son équipe, en 2009-2010, ainsi que le trophée King Clancy, attribué au joueur ayant démontré le meilleur exemple de leadership et de contribution à la société, à deux occasions. Le pivot a été choisi sur la première équipe d’étoiles en 2009-2010, ainsi que la saison suivante.

Son jumeau a aussi remporté une fois le trophée King-Clancy, mais aussi le Ted-Lindsay en 2010-2011, remis au meilleur joueur choisi par ses pairs selon le vote de l'Association des joueurs de la LNH. L’ailier gauche a été nommé sur la deuxième équipe d’étoiles en 2009-2010 et sur la première lors de la campagne subséquente.

Les deux joueurs repêchés aux deuxième et troisième rangs de l’encan de 1999 ont joué toute leur carrière pour les Canucks. Ils n’ont cependant jamais mis la main sur la coupe Stanley.